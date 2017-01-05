По мнению и.о. лидера Компартии Таджикистана Мирзоазима Насимова, вероятность возвращения известного таджикского политика Шоди Шабдолова к руководству Компартии равна нулю.

Сегодня «АП» побеседовала с временно исполняющим обязанности лидера КПТ Мирзоазимом Насимовым, который занял этот пост после кончины председателя Компартии Исмоила Талбакова.

«Шоди Давлатович очень много сделал для Компартии, для всего Таджикистана, он руководил партией в самые трудные для коммунистов годы, когда в стране могли убить только за то, что ты коммунист, - подчеркнул Насимов. - Он и на сегодняшний день является членом президиума КПТ, но пришло время для других, молодых политиков».

Он рассказал о планах партии на этот год. В первую очередь, Насимов отметил, что с Нового года возобновлено издание газеты «Коммунист Таджикистана», которая будет выходить три раза неделю на трех языках – таджикском, русском и узбекском. Ранее, по его словам, из-за финансовых проблем газета издавалась только два раза в год.

Он также назвал главную задачу коммунистов Таджикистана в текущем году - достойно праздновать 100-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И принять во всех городах и районах республики в ряды партии не менее 100 новых членов.

Коммунисты также планируют провести во всех крупных населенных пунктах страны акции под общим названием «Октябрьская революция в судьбе таджикского народа».

Касаясь вопроса о созыве внеочередного съезда партии, на котором будет избран новый лидер КПТ, М. Насимов отметил, что дата съезда будет известна на внеочередном пленуме партии, который намечен на начало февраля.

Напомним, лидер КПТ Исмоил Талбаков скоропостижно скончался в возрасте 61 года 17 декабря 2016 года.

Талбаков был избран новым лидером Компартии Таджикистана 2 июля 2016 года, заменив на этом посту 73-летнего Шоди Шабдолова, который находился у руля Компартии на протяжении последних 25 лет.