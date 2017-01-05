Временно проживающий на территории города Гиссар Мехрубон Сироджзода за попытку убийства и ограбление хозяйки дома, где жил в качестве квартиранта, осужден на 21 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

Сообщается, что осужденный, с целью ограбления, нанес несколько ударов железным молотком по голове хозяйки дома. Подумав, что женщина скончалась на месте от полученных ударов, Сироджзода сорвал с ее ушей золотые серьги, забрал все драгоценности, которые хранились дома, и скрылся с места совершения преступления.

Женщина выжила, и на суде дала показания против своего квартиранта, отмечают в Генпрокуратуре.