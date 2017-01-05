В рамках подготовки к новому футбольному сезону чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» во второй декаде января проведет учебно-тренировочный сбор в Турции.

Как сообщает официальный сайт душанбинского клуба, «Истиклол», который в середине марта возьмет старт в розыгрыше Кубка АФК-2017, будет готовиться к матчам второго по значимости клубного турнира Азии на сборе в Анталии. Команда Мухсина Мухаммадиева отправится в Турцию 17 января.

Во время двухнедельного сбора «Истиклол» поселится в отеле «The Sense Deluxe», где будет проводить второй этап подготовки к новому футбольному сезону.

В ходе турецкого сбора у душанбинского клуба запланировано проведение четырех контрольных игр с зарубежными клубами. Турецкий сбор «Истиклола» завершится 31 января.

Перед поездкой в Турцию «Истиклол» проведет контрольный матч с ЦСКА «Памир». Этот спарринг состоится во вторник, 10 января, на Центральном республиканском стадионе Душанбе.