Уважаемым читателям напомним, что в данном материале речь пойдёт об опросе предпринимателей, проведённом Налоговым комитетом в октябре-сентябре 2016 года и некоторых комментариях Asia-Plus.

Прежде всего, отрадно, что Asia-Plus является активным пользователем сайта Налогового комитета - www.andoz.tj и оперативно реагирует на материалы, размещённые на данном сайте и на инициативы Налогового комитета.

Что касается непосредственно проведённого опроса, то следует отметить, что он был проведен Налоговым комитетом впервые и по собственной инициативе (об этом, кстати, раньше Агентство Asia-Plus писало), а не по поручению Правительства Республики Таджикистан, как, к сожалению, ошибочно указано в последующем материале Asia-Plus.

Анкеты опроса были размещены на страницах еженедельного издания Налогового комитета «Боджу хиродж» и на сайте Налогового комитета, но, несмотря на то, что время его проведения было два раза продлено, в опросе приняли участие всего 488 респондентов (физических лиц и предпринимателей).

Результаты проведенного опроса также были размещены на сайте Налогового комитета и на страницах «Боджу хиродж».

В связи с тем, что, как было указано выше, данный опрос был первым опытом для Налогового комитета, поэтому, во избежание ошибок при подведении его итогов, был привлечён представитель Научно-исследовательского центра «Шарк», имеющего большой опыт в этом деле, Лоикджон Миров, которому, пользуясь случаем, ещё раз выражаем благодарность.

Мы отдаём себе отчёт в том, что в каждом опросе имеется определённая доля погрешности. Но как бы там не было, подведя итоги опроса, мы лишь констатировали мнение респондентов. И если определённая часть опрошенных видит в существующих современных трудностях предпринимательства отрицательное влияние всемирного экономического кризиса, то это их мнение, нравится оно кому-либо, или нет.

Кстати, предприниматели-собеседники корреспондента Asia-Plus сами ссылаются на кризис, как на фактор, усложняющий ведение бизнеса в нынешних условиях… Так что корреспондент Asia-Plus и его собеседник, сами того не ведая, подтверждают результаты опроса.

И вообще, вызывает удивление, и даже недоумение, что мнение трёх-четырёх собеседников корреспондента Asia-Plus противопоставляется мнению 488 опрошенных, и вместе с тем, выводы делаются именно на основе мнения этих трёх-четырёх анонимных собеседников. Согласитесь, во-первых, это, по меньшей мере, некорректно. Во-вторых, мы не говорим, что в ведении бизнеса или деятельности налоговых органов дела обстоят, так как об этом высказались 488 опрошенных, мы лишь утверждаем, что данные респонденты на поставленные конкретные вопросы выбрали именно такие ответы.

Кстати, что касается анонимности, то во избежание всяких кривотолков и в целях максимально возможной объективности, изначально была поставлена задача об анонимном проведении опроса.

Считаем необходимым изложить все девять вопросов, включенных в опрос, чтобы читатели данной статьи, имели правильное представление о проведённом опросе и его целей:

1. Как оцениваете поведение работников налоговых органов при обслуживании (налогоплательщиков)?

2. Насколько облегчили выполнение Вами налоговых обязательств электронные услуги (введённые налоговыми органами)?

3. Пользовались ли Вы услугами Колл-центра Налогового комитета по короткому телефонному номеру «151»?

4. Возникали ли между Вами и налоговыми органами разногласия в понимании положений Налогового кодекса и каким образом Вы их преодолевали?

5. Осуществляется ли прием граждан территориальными налоговыми органами на соответствующем уровне?

6. На каком уровне проводятся семинары-совещания?

7. На каком уровне оказываются услуги по обслуживанию контрольно-кассовых машин (ККМ)?

8. Знаете ли Вы, что Налоговый комитет приступил к внедрению контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и электронно-передающим устройством (ЭПУ)?

9. По Вашему мнению, какие факторы в основном сдерживают дальнейшее развитие предпринимательства?

Нам кажется, что поставленные вопросы сами по себе красноречиво указывают на цели проведения опроса, и здесь, как говорится, комментарии излишни.

Несмотря на то, что налоговые органы в целях улучшения налогового администрирования, улучшения обслуживания налогоплательщиков, проведения семинар-совещаний на качественно другом уровне и увеличения их числа сделали определённую работу, тем не менее, мы отдаем себе отчёт в том, что в указанных направлениях нам предстоит сделать ещё очень много. И по нашему замыслу итоги опроса должны были дать нам новые ориентиры действий. Для этого руководству Налогового комитета нужна была информация из первых рук, т.е. непосредственно от налогоплательщиков с тем, чтобы по их подсказке где-то может быть скорректировать некоторые направления деятельности и усилить другие, выявить изъяны в работе и исправить их.

Но, к сожалению, в итоге наша инициатива была представлена читателю в другом свете...

Целью данного отклика отнюдь не является начать бесконечную полемику с уважаемыми авторами Asia-Plus, а мы хотим лишь призвать их быть более объективными при освещении налоговых вопросов.

В конце, возвращаясь к теме опроса, хотим подчеркнуть, что Налоговый комитет не исключает возможности в будущем провести подобные опросы и использовать их итоги в целях улучшения налогового администрирования, обслуживания налогоплательщиков и разъяснительных работ.