В прошлый раз мы рассказали о том, что делать, в случае если ПИН-код карты забыт, а сегодня мы затронем не менее важную тему в рамках финансовой грамотности – как научить ребенка распоряжаться деньгами?

Нужно ли учить ребенка распоряжаться деньгами?

К сожалению, предмета финансовой грамотности в школах нет, поэтому эта часть образования целиком и полностью лежит на плечах родителей. Однозначно, ребенка учить обращаться с деньгами – нужно. Нас окружают в современном мире товары, услуги и, следовательно, денежные отношения. Ребенок должен знать, откуда берутся блага и как получают деньги.

В каком возрасте можно начать приучать ребенка к деньгам?

Первые деньги ребенку можно начать давать в шесть лет, это возраст, когда ребенок может принимать самостоятельно несложные решения. Например, позвольте ребенку совершить покупку самостоятельно. Вы можете издали пронаблюдать за тем, как расплачивается ваш ребенок. Рекомендуется сначала дать ребенку денег под расчет, чтобы не было сдачи. Если ребенок немного взрослее, то ему можно дать денег и попросить что-то купить, вернув при этом родителю сдачи. Таким образом, появляется ответственность перед тратой денег. Психологи также уверены, что со школьных лет ребенок должен принимать участие в распределении семейного бюджета. Это делается для того, чтобы ребенок понимал, на чем экономить важно, а что не терпит никаких экономий.

Карманные расходы – давать или не давать?

Существует множество мнений по поводу того, следует ли давать карманные деньги детям или нет. Одни считают, что это «портит» ребенка, другие «перегибают» – просто отдают определенное (а иногда не определенное) количество денег своему чаду. Оптимальный вариант где-то посередине. Но детские психологи единогласны в одном – ребенок должен знать и понимать, за что он получил деньги. Ровно также как за что он получил любое материальное вознаграждение. То есть, чтобы было понимание того, что деньги просто так не дают, а зарабатывают.

Контролировать или направлять?

Необходимо также приучать ребенка к тому, что тратить деньги можно только после того, как они заработаны самостоятельно. Не подавайте пример ребенку, занимая деньги в долг, ибо ребенок может одалживать в расчете на то, что деньги скоро появится. Некоторые родители вознаграждают ребенка за хорошую учебу и работу по дому. Делать это категорически не советуется, ибо учеба – это прямое обязательство, а вклад в семейный быт – безвозмезден.

Многие родители дают карманные деньги, при этом жестко контролируют. Правильнее всего направлять, например, вот тебе 20 сомон на два дня, 4 из них у тебя уходит в день на дорогу.

Если ребенок уже подросток, то можно приучить вести доходно-расходную часть бюджета. Многие дети предпочитают тратить свои деньги не сразу, а после того, как накопится определенная сумма.

Научить ребенка правильному отношению к деньгам - это обязанность родителей. От того, насколько успешно вы с нею справитесь, зависит ваше будущее, будущее ваших детей, внуков и даже правнуков.

Материалы рубрики «Финансовая грамотность» публикуются в рамках договора о сотрудничестве между ЗАО «Спитамен Банк» и ООО Информационное Агентство «Азия-Плюс» в сфере повышения финансовой грамотности населения.