Среди участников драки на улице Клагенфурт был лишь один школьник, а остальные правонарушители не имеют отношения к школе, такое заявление сегодня вечером сделало Министерство образования и науки.

Министерство отрицает факт участия в драке, происшедшей вечером 2 января в районе 104-го микрорайона, учеников общеобразовательных школ, за исключением одного из них.

«В связи с дракой, происшедшей 2 января примерно в 21.40, Минобрнауки сообщает, что две группы молодых ребят в количестве до 20 человек, с хулиганскими и местническими побуждениями, устроили драку на улице Клагенфурт города Душанбе, в районе 104-микрорайона. В целях нанесения травм друг другу молодые люди были вооружены ножами, арматурой и битами», - напоминает ведомство.

Согласно сообщению Минобрнауки, в результате драки, которая длилась около 15-20 минут, Ходжаев Иброхим Ибодуллоевич, 1998 года рождения, житель города Душанбе, получил колото-резанные ранения в область живота с повреждением жизненно важных органов и внутренним кровоизлиянием.

Также ранение правого бедра получил Шарипов Сомон Шарофиддинович, 1999 года рождения, житель Душанбе. Оба пострадавших, по данным министерства, были затем доставлены в республиканский Национальный медицинский центр (Караболо), где умерли от полученных ран.

«В результате проведения оперативно-розыскных работ, стало известно, что драка произошла между молодыми жителями двух микрорайонов столицы – 102 и 104. В настоящее время определены 14 участников драки, 11 из них задержаны», - говорится в сообщении.

Отметим тот факт, что четверо из участников драки по данным Минобрнауки, совсем недавно, 30 ноября прошлого года были отчислены из общеобразовательной школы №54 «согласно статье 16 закона РТ «Об образовании» … за систематические правонарушения и невыполнения правил образовательного учреждения».

«Таким образом, среди участников драки был лишь один школьник – ученик ООШ №101, а остальные правонарушители не имеют отношения к школе», - сообщает Минобрнауки.

Это не единственный подобный инцидент в образовательных учреждениях за последний год. В октябре 2016 году четверо учеников 11 класса одной из столичных школ устроили поножовщину прямо во дворе школы. Тогда один школьник был госпитализирован.

В начале июня 2016 года семеро душанбинских школьников были задержаны за организацию массовой драки в одной из школ. Тогда четверо подростков были госпитализированы.