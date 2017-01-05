Учебные заведения Туркменистана требуют от своих студентов, в первую очередь — от девушек, использовать для передвижения по стране только самолёты, сообщает CA-News.org со ссылкой на радио «Азатлык».



Власти Туркменистана сообщили о новых требованиях студентам большинства ВУЗов за месяц до начала зимних каникул. «Декан провел с нами собрание и предупредил, что отныне, при поездке домой к родителям или родственникам мы должны пользоваться только самолётами. Особенно это касается студенток. Им запрещается ездить на такси или других видах наземного транспорта. После окончания каникул необходимо предоставить в деканат авиабилеты, подтверждающие поездку в другие регионы», — сообщила 20-летняя студентка.



По словам студентов, чиновники объяснили им, что решение было принято на высоком государственном уровне, с целью предотвращения «непристойного поведения».​



«Основной ответ, который предоставляет руководство вузов: «Мы хотим оградить от неприличных ситуаций. На дорогах бывают различные дорожные происшествия, а мы отвечаем перед родителями. Поездки на такси могут быть связаны со скандалами, для того чтобы не было неприличных происшествий были введены эти требования на государственном уровне. Требование такое, его нужно исполнять», — рассказал журналист, обозреватель из Ашхабада, Аманмурад Бугаев, который беседовал на эту тему с учащимися институтов и университетов.



По словам студенток из Ашхабада, Мары и Лебапа, руководители женских организаций вузов провели с ними встречи, где отметили, что данные ограничения введены для упреждения неприличных ситуаций, которые могут возникнуть во время путешествия на такси или по железной дороге.



Молодые люди говорят, что новое требование создаёт для них трудности: «Чем ехать по разбитым дорогам 500-600 километров, нам приятнее добраться на самолёте. Потому, что в обоих случаях стоимость поездки одинаковая — 70 манатов (20 долларов, — прим. «ОА»). Но между областями и городами нет достаточного количества авиарейсов. К тому же, когда бы не пришел в кассу слышишь ответ «билетов нет».



Между Дашогузской и Балканской областями, Балканской областью и городом Мары, между Лебапской и Дашогузской областями авиарейсы осуществляются только раз в неделю, а билеты на внутренние авиарейсы реализуются не ранее чем за 15 дней до вылета.



В отношении студенток вузов Туркменистана, отмечает издание, уже существует немало ограничений, в том числе запрет на вождение автомобиля и запрет покидать общежитие в выходные дни без специального «разрешения».