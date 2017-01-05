Правительство Таджикистана опубликовало перечень активов четырех проблемных банков Таджикистана. Стоимость активов не указывается, однако в количественном выражении лидирует «Агроинвестбанк».

В список активов «Агроинвестбанка» в целом вошли более 730 объектов, расположенных в разных регионах страны. В частности, главный офис банка, 60 филиалов, 5 центров обслуживания. Также этому банку принадлежат зоны отдыха в Варзобском ущелье, различные малые производственные мощности, фермы, склады, автозаправочные станции, автосервисы, торговые центры, магазины, аптеки, кафе, центры бытового обслуживания и многочисленные квартиры и жилые дома.

Список активов «Таджиксодиротбанка» состоит из 52 объектов. Туда вошли главный офис и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО «Душанбе Молл» (гипермаркет «Ашан»), гостиница «Таджикистан» в Душанбе, восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие.

В списке активов «Таджпромбанка» указываются 117 объектов. В частности, главный офис, 22 здания филиалов, в также центры банковского обслуживания. Данный банк также располагает многочисленным жильем в разных регионах страны и другими объектами.

В список активов «Фонобанка» вошли 37 объектов - главный офис, четыре здания филиалов банка, квартиры, жилые дома и прочее.

Как сообщалось ранее, правительство Таджикистана отзывает средства бюджетных организаций, размешенные в проблемных банках. Средства будут полностью перечислены на единый счет Центрального казначейства Минфина, их использование будет ограничено в течение одного года.

Данная мера принята в целях избежания валютного давления и поддержания стабильного уровня инфляции, говорится в постановление правительства «О выпуске в обращении ценных бумаг РТ для капитализации банков».

«Речь идет о свободных бюджетных средствах бюджетных учреждений, которые были временно размещены на депозитных счетах в проблемных банках. Размер таких средств только в двух системообразующих банках превышает 1,6 млрд сомони. Именно эти средства планируется отозвать из банков и держать в Минфине, чтобы при складывающейся ситуации с капитализацией банков как-то поддержать курс национальной валюты и удержать на определенном уровне инфляцию», - сказал «АП» эксперт в финансовом секторе.