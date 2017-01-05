В некоторых районах Таджикистана появились предприниматели, которые оптом закупают ослов, отправляя их мясо и шкуры в Китай.

Цены на ослов в Таджикистане выросли в несколько раз: если в начале месяца за хорошего рабочего осла давали в среднем от 100 до 200 сомони, то теперь хозяева требуют в 4-5 раз больше.

Один из жителей предгорных кишлаков сообщает, что посредники покупают всех ослов подряд – несмотря на возраст и состояние, не отказываются даже от старых особей.

Ночью их загружают в грузовики и везут в сторону Душанбе. Но куда и зачем, оптовики не сообщают. В настоящее время в их округе не осталось ни одного бесхозного осла.

Жители опасаются, что ослы идут на забой. Но некоторые опровергают это мнение: ведь если на мясо, то купили бы дородных и полных животных. Скорее всего, их режут, чтобы снять шкуру, предполагают они. Есть предположения, что ослиное мясо и шкуры отправляются в Китай.

Недавно британская газета Guardian сообщала о возросшем интересе китайского рынка на ослиные шкуры.Как известно, Китай покупает их по всему миру. В прошлом месяце правительства Нигера и Буркина Фасо, где начал расцветать ослиный бизнес, специальными постановлениями запретили экспорт ослов.

Дефицит ослов в Китае привел к росту их импорта. К примеру, если из Индии и Пакистана ослов везут в Китай живьем, то из России, Украины, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана - только их шкуры.

В прошлом году Таджикистан отказал китайским и российским предпринимателям в просьбе создать на территории страны комбинат по производству ослятины, которая должна была поставляться в Китай.

По официальным данным, в Таджикистане насчитывается более 186 тысяч ослов, которые используются в сельской местности в качестве вьючных животных.

По информации Интернет-ресурсов, в Китае мясо осла употребляют в пищу, а шкуру используют в медицинских целях.

Ослики идут на косметику

В китайской медицине были изучены полезные свойства желатина эцзяо, который получают из ослиной шкуры.

В Китае очень высок спрос на этот продукт, как среди женщин, так и среди мужчин. Больше им в качестве косметологического средства пользуются женщины. С помощью этого средства можно улучшить и осветлить кожу, оно способствует омоложению. Первая функция эцзяо – активизация деления клеток, пользуясь им можно замедлить старение и уменьшить количество морщин. Эцзяо применяется и в качестве лекарственного средства при сухом кашле, простуде или головокружении. Его не наносят на кожу, а употребляют внутрь.

По информации New York Times, ежегодно в Китае производится 4-5 тонн эцзяо. Для получения продукции в год забивается около 1 миллиона ослов, c каждым годом их поголовье уменьшается. Если в 1990-х годах в Китае насчитывалось 11 миллионов ослов, сейчас их осталось около 6 миллионов. В этой связи выросла стоимость этих животных. В 2013 году в Китае за осла просили 500 юаней, в этом году - 3 тысячи юаней (463 доллара).

По данным China Daily, 500 граммов эцзяо в Китае стоит минимум 109 долларов.