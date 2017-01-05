Правительство Таджикистана отзывает средства бюджетных организаций, размешенные в проблемных банках. Средства будут полностью перечислены на единый счет Центрального казначейства Минфина, их использование будет ограничено в течение одного года.

Данная мера принята в целях избежания валютного давления и поддержания стабильного уровня инфляции, говорится в постановление правительства «О выпуске в обращении ценных бумаг РТ для капитализации банков».

«Речь идет о свободных бюджетных средствах бюджетных учреждений, которые были временно размещены на депозитных счетах в проблемных банках. Размер таких средств только в двух системообразующих банках превышает 1,6 млрд сомони. Именно эти средства планируется отозвать из банков и держать в Минфине, чтобы при складывающейся ситуации с капитализацией банков как-то поддержать курс национальной валюты и удержать на определенном уровне инфляцию», - сказал «АП» эксперт в финансовом секторе.

Одобренное 21 декабря прошлого года нижней палатой парламента правительственное постановление предполагает выпуск ценных государственных бумаг на сумму 3 млрд 850 млн сомони (порядка $490 млн) для капитализации четырех проблемных коммерческих банков страны. Это, в частности «Таджиксодиротбанк» (2 млрд 250 млн сомони), «Агроинвестбанк» (1 млрд 70 млн сомони), «Таджпромбанк» (450 млн сомони) и «Фононбанк» (80 млн сомони). Постановление правительства принято «в целях обеспечения устойчивости банковской системы, снижения социальной напряженности, защиты прав и интересов вкладчиков и кредиторов и сохранения доверия населения к банковской системе».

Документ подразумевает предоставление банкам государственных векселей, ликвидность которых гарантируется Национальным банком Таджикистана. Ценные бумаги проблемные банки получать сроком на пять лет со ставкой 2% годовых под гарантии своих активов. Механизм использования ценных бумаг должен быть определен в течение одного месяца.

Проблемным банкам поручается по согласованию с Минфином и НБТ разработать проект Плана действий по стратегии оздоровления финансового состояния каждого банка, подлежащего капитализации на период 2017-2019 годов и представить в течение одного месяца правительству.

Также банкам поручается по согласованию с Минфином принять необходимые меры по поэтапной продаже в течение пяти лет акций, предоставленных взамен выпущенных государственных бумаг, надежным отечественным и иностранным инвесторам или обратному выкупу самими банками.