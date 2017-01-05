Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в связи с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя государствами обменялись поздравительными телеграммами.

В послании Эмомали Рахмона отмечается, что четверть века тому назад Китай, как добрый сосед и надежный друг, в числе первых признал независимость Республики Таджикистан, и наши страны приступили к формированию и развитию нового типа межгосударственных связей, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

«Отрадно отметить, что за прошедший период таджикско-китайские отношения дружбы и многопланового сотрудничества динамично развивались, как в формате двустороннего, так и многостороннего взаимодействия. Сегодня стратегическое партнерство наших стран, построенное на принципах добрососедства, уважения и доверия друг к другу, равноправия и обоюдного учета интересов, отличается высоким уровнем взаимодействия», - говорится в поздравительном послании Эмомали Рахмона.

«Мы дорожим стабильными отношениями с Китайской Народной Республикой и твердо уверены в их логическом развитии на благо наших народов. Дальнейшее расширение многопланового сотрудничества с великим соседом остается приоритетным направлением внешней политики Таджикистана на ближайшую и долгосрочную перспективу», - отметил президент РТ.

Эмомали Рахмон подтвердил неизменную заинтересованность в сохранении и укреплении достигнутого уровня отношений между Таджикистаном и Китаем, и выразил готовность к дальнейшим совместным усилиям по их еще большему наполнению новым содержанием во всех аспектах.

В послании председателя КНР Си Цзиньпина отмечается, что Китай и Таджикистан являются добрыми соседями, объединены общими горами и реками.

«Дружба между нашими народами уходит в далекое прошлое. За 25 лет со дня установления дипломатических отношений китайско-таджикские отношения стабильно и плодотворно развиваются. Контакты и обмены визитами на высоком уровне между двумя странами тесны, уровень политического взаимодоверия непрерывно повышается», - говорится в телеграмме главы КНР.

«Сотрудничество двух стран в рамках совместного строительства “Одного пояса, одного пути” и в сфере безопасности дает хорошие, реально выгодные для наших народов результаты. Обе стороны всегда оказывают друг другу твердую поддержку по важным вопросам, представляющим взаимный интерес, наладили тесное взаимодействие в международных и региональных делах и, тем самым, вносят весомый вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе», - отметил Си Цзиньпин.

Он также выразил удовлетворение результатами развития двусторонних отношений между двумя странами и высказал уверенность в перспективах их расширения.

По словам председателя КНР, он придает большое значение дальнейшему развитию китайско-таджикских отношений. «Китайская сторона твердо поддерживает курс развития Таджикистана в соответствии с национальными особенностями страны, а также его усилия по защите национальной безопасности и стабильности и продвижению социально-экономического развития», - подчеркивается в телеграмме китайского лидера.