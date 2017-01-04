Ролевые игры в городе Димитровград Ульяновской области закончились смертью молодого человека. Подруги задушили уроженца Таджикистана собственным бельем.

Две жительницы Димитровграда, одна из которых еще школьница, познакомились в интернете с 24-летним уроженцем Таджикистана незадолго до трагедии. Убийство произошло 23 декабря этого года, сообщает портал 1ul.ru.

По данным СМИ, молодой человек, имя которого не сообщается, специально для встречи снял квартиру. Он накрыл на стол и предложил девушкам поиграть в ролевые игры. Чуть позже девушки его связали… Позже парня нашли задушенным в этой квартире.

«Задушенным потерпевшего обнаружила на следующий день хозяйка квартиры. Женщина сразу вызвала полицию. На место приехала следственно-оперативная группа, — рассказал порталу помощник руководителя димитровградского межрайонного следственного отдела СКР по Ульяновской области Алексей Колотов. — Точный предмет удушения установить не удалось. Понятно лишь, что это было что-то тонкое, похожее на белье. Кроме того, на теле погибшего были телесные повреждения».

Отмечается, что после совершения преступления подруги обыскали квартиру, но ввиду отсутствия ценностей забрали лишь вещи и деньги убитого.

Несовершеннолетняя участница смертельных игр затем спокойно отправилась в школу. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемых удалось задержать.

Следствием установлено, что подозреваемые действовали из корыстных побуждений, и единственной целью их приезда к убитому было желание его обокрасть.

«27 декабря этим гражданкам предъявлено обвинение по факту убийства группой лиц из корыстных побуждений, а также совершения разбойного нападения», — заявил Колотов.

Суд отправил старшую в СИЗО, а младшую — под домашний арест.