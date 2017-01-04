Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывший президент США Билл Клинтон приедут на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей семьи.

На церемонию также приедут бывший президент США Джордж Буш-младший и его супруга Лора Буш.

«Они будут рады увидеть процесс мирной передачи власти — характерной черты американской демократии — а также инаугурации президента Трампа и вице-президента Пенса», — сообщил представитель семьи Буш, пишет «Дождь».

Джордж Буш-старший не приедет на церемонию по состоянию здоровья, рассказал CNN его представитель.

Бывшие президенты США традиционно посещают инаугурацию избранного главы. CNN отмечает, что ранее единственным бывшим лидером США, который сообщил о намерении приехать на церемонию, был 39-й президент США Джимми Картер.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.