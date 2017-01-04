Вселенная с небольшим опозданием преподнесет землянам новогодний подарок. В ночь с 3 на 4 января придется пик метеорного потока Квадрантиды. Над Землей будут нестись по 100 метеоров в час, сообщает РИА Новости.
Остается надеяться на ясное небо, причем Луна не помешает наблюдениям, так как она только начала расти, а до полуночи и вовсе будет за горизонтом, сообщают Вести.ру.
Первым это явление описал итальянец Антонио Брукаласси 2 января 1825 года. Позже астрономы доказали цикличность процесса — поток проносится над Землей ежегодно. А свое название он получил по месту исхода метеоров в созвездии Настенного Квадранта (название дано по инструменту знаменитого астронома Тихо Браге — гигантскому квадранту). Однако у ученых не очень прижилось новое созвездие. Оно не вошло в список из 88 созвездий, принятый в 1922 году Международным астрономическим союзом, а звезды Квадранта поделили между собой Волопас, Дракон и Геркулес. Но из-за метеорного потока название исчезнувшего созвездия навечно запечатлено в астрономии.
Обычно прародителями метеорных потоков являются кометы, однако у Квадрантид это не совсем так. Высказывалось даже предположение, что «родитель» потока разрушен. И вот в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 ех1, который является обломком кометы. Из него-то и появляются в начале января каждого года яркие и быстрые Квадрантиды.
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Copeland3
Ваш источник опубликовал новость 11:17 02.01.2017
Понадобилось более полутора суток, чтобы ваш ньюс-сёрчер откопал среди действительно достойных новостей эту засохшую и зачерствевшую новость...
И почему на некоторые новости, которые действительно интересны, не публикуются противоположная точка зрения, пусть даже не ваша, но из достойных уважения источников.
Например:
на
https://news.tj/ru/news/tajikistan/20161230/obama-podpisal-ukaz-o-sankts...
есть мнение ФОРБС:
https://ria.ru/mediawars_smi_dez/20170104/1485135756.html
у каждого своя правда, а истина познается в их сравнении и анализе.
Алишер Салиев13
у нас в Душанбе можно будет увидеть. Ради этого можно будет себе позволить лишиться сна
Далер16
А по картинке так и не скажешь, что метеоритный дождь, как будто астероид падает на нашу планету))