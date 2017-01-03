Оппозиция обвинила Дамаск в несоблюдении условий четырёхдневного перемирия и заявила, что в таких условиях переговоры невозможны.

Ряд сирийских оппозиционных группировок прекращает подготовку к переговорам, которые должны были состояться в Астане. Представители десятка оппозиционных вооруженных группировок в Сирии обвинили правительственные войска в нарушении перемирия и заявили о приостановлении своего участия в мирных переговорах.

Часть сирийской оппозиции заявила о заморозке подготовки к мирным переговорам в Астане из-за нарушений режима прекращения огня, которые были допущены Дамаском, передает Reuters.



«Поскольку все эти нарушения <режима прекращения огня со стороны сирийских правительственных сил — ред.> продолжаются, повстанческие группировки объявляют… о замораживании всей дискуссии, связанной с переговорами в Астане», — говорится в совместном заявлении оппозиционных группировок.

Согласно распространенному оппозиционными группировками заявлению, оппозиция поддерживает усилия по установлению режима прекращения огня, однако «правительственные силы не прекратили обстрелы».

Заявление подписали в основном группировки, входящие в «Свободную сирийскую армию».

Встреча представителей официального Дамаска с руководителями оппозиционных вооруженных группировок в Сирии намечена на вторую половину января. Переговоры должны состояться в столице Казахстана Астане. О готовности предоставить площадку для переговоров заявлял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

29 декабря президент России сообщило подписании между сирийским правительством и вооруженной оппозицией соглашения о прекращении огня на территории Сирии. Путин также сообщал о том, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция пришли к соглашению сесть за стол переговоров.

Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

РБК напоминает, что глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркивал, что организации, которые не прекратят боевых действий, автоматически переходят в разряд террористических. «Против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» на всей остальной территории», — объяснял он.

Как передает ТАСС, 2 января в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики сообщалось о 34 зафиксированных в течение суток обстрелах со стороны вооруженных формирований. 16 случаев были отмечены в провинции Дамаск, семь — в Латакии, шесть — в Алеппо, пять — в регионе Хама.