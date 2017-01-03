В январе-сентябре 2016 года власти входящих в Европейский союз стран получили 988 тыс. запросов на предоставление убежища, из которых 658 тыс. пришлось на Германию, сообщает издание Welt, пишет РБК.



Вторым по популярности среди беженцев государством ЕС оказалась Италия, чьи власти получили 85 тыс. запросов на предоставление убежища, а третьим — Франция (65 тыс.).



В конце октября 2016 года премьер-министр Италии Маттео Ренци предупредил, что Италия не сможет и дальше принимать столько мигрантов, сколько в 2016 году. Он также пригрозил наложить вето на принятие бюджета Евросоюза, если страны Восточной Европы не увеличат квоту для беженцев.



Канцлер Германии Ангела Меркель, намеренная в 2017 году вновь баллотироваться на свой пост, также намерена сокращать приток мигрантов в страну. Выступая на съезде ХДС, она заявила, что не допустит неконтролируемой миграции, как в 2015 году, когда в Германию въехали сотни тысяч беженцев.