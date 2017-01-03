Турецкий дизайнер Барбарос Шансал был задержан властями Северного Кипра, после того как разместил в социальных сетях видео с критикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого правительства, сообщает Cyprus Mail.

В этом же видео Шансал упомянул, что в Турции систематически задерживают журналистов, заявил о коррупции в правящей партии и ​назвал «фанатиками» религиозных представителей страны, призывавших турков отказаться от празднования Нового года, отмечает газета.



По данным издания, Шансал был задержан по требованию Анкары и в ближайшее время будет депортирован в Турцию, где его ждет уголовное преследование.



Как отмечает Hurriyet, в мае 2015 года Шансала уже задерживали на Кипре за хранение наркотиков.