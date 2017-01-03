ОАО «Таджиксодиротбанк» объявляет о начале переоформления депозитных договоров вкладчиков на новых условиях. Переоформление договоров будет производиться начиная с 3 января в головном офисе и филиалах банка.

В соответствии с принятой стратегией по финансовому оздоровлению банка, переоформление вкладов будет проводиться по новым условиям, опубликованным на сайте ТСБ.

Как сообщили «АП» в банке, согласно принятому плану оздоровления, банк начинает возвращать депозитные средства клиентов в соответствии с утвержденным графиком.

Согласно составленному графику, каждый клиент будет приглашен на индивидуальные беседы, в ходе которых планируется обсудить вопросы продления срока депозитов или же их возврата.

Вкладчики, желающие отозвать свои средства, ежемесячно могут получать по частям определенную сумму своих вкладов.

На данный момент каждый клиент может получить от 50 до 200 долларов в месяц.

По мере поступления выделяемой правительством Таджикистана финансовой поддержки банковской системе, размер выплат будет пересмотрен в сторону увеличения. С некоторыми крупными вкладчиками, банк начал расплачиваться за счет предоставления собственного и залогового имущества.

В начале последней декады декабря 2016 года «Таджиксодиротбанк» объявил о возобновлении обслуживания держателей пластиковых карт посредством банкоматов по всей стране. «Первоочередной задачей банка была выплата клиентам задолженности по заработной плате. Эту задачу мы практически выполнили в полном объеме», - отметили в банке, подчеркнув, что банкоматы ТСБ работают по всей стране.

Каждый клиент может получать наличные деньги, согласно установленному лимиту, в размере до 100 сомони в день.

Также клиенты имеют возможность через POS-терминалы банка в торгово-сервисных точках совершать безналичные платежи в размере до 200 сомони в день. «По мере стабилизации финансового состояния банка, вышеуказанные лимиты будут пересматриваться в сторону увеличения», - добавили в банке.

Отметим, что «Таджиксодиротбанк» с начала прошлого года столкнулся с нехваткой финансовых ресурсов. В связи с этим банк был не в состояние своевременно и в полном объеме обслуживать своих клиентов.

18 мая 2016 года в этом банке была назначена временная администрация, которая действовала до 13 декабря. В тот же день Тоджиддин Пирзода вернулся в «Таджиксодиротбанк» на пост председателя правления банка по решению собрания акционеров ТСБ.

21 декабря нижняя палата парламента поддержала решение правительства республики по выпуску в обращение ценных государственных бумаг для рекапитализации четырех проблемных банков страны, в том числе «Таджиксодиротбанка».

Согласно данному решению, «Таджиксодиротбанк» получает векселя министерства финансов на сумму 2 млрд. 250 млн. сомони. Ликвидность этих ценных бумаг гарантируется Национальным банком Таджикистана.

То есть, поэтапно регулятор обналичивает выданные правительством векселя. Эти ценные бумаги банки получают под гарантией своего имущества сроком на пять лет по 2% годовых.