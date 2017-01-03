В первую ночь нового года в Таджикистане произошло трагическое происшествие: машина упала в реку, погиб человек.

Водитель грузовой автомашины марки «Дулан» китайского производства, 43-летний житель района Рудаки по пути следования из Хорога в Душанбе не справился с управлением автомобиля. На территории района Дарваз автомашина опрокинулась в пропасть глубиной 35 метров, пресс-центра МВД Таджикистана. Ударившись о берег реки Пяндж, автомобиль загорелся. Водитель автомашины погиб на месте трагедии.

О других происшествиях в новогодние дни не сообщается.