Корпорация Apple сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года, пишет Nikkei.

Отмечается, что издание пришло к такому выводу, полагаясь на свои расчеты, которые основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов Apple последних моделей.

По словам источников газеты, такое сокращение производства является вполне ожидаемым.

Ранее сообщалось, что Apple готовится производить iPhone в Индии, начиная с апреля 2017 года.

Как сообщало Mashable, спустя месяцы переговоров с местным правительством Apple объединилась с тайваньским производителем смартфонов Wistron, чтобы собирать iPhone в индийском Бангалоре, который часто называют местной Кремниевой долиной.

Эксперты считают, что сборка iPhone в Бангалоре может снизить его цену на индийском рынке. В настоящий момент правительство страны облагает серьезными налогами все импортные электронные устройства, чтобы поощрить местных производителей.

Ранее стало известно, что Тим Кук назвал продажи гарнитуры AirPods «большим успехом».