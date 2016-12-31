В аэропортах Москвы 37 рейсов отменено, еще 11 задержано, следует из информации, размещенной в среду на портале "Яндекс. Расписание".

По данным на 12:00 по московскому времени в аэропорту "Шереметьево" пять рейсов числятся задержанными, 28 - отмененными. В "Домодедово" шесть рейсов задержано, еще девять отменены.

Согласно онлайн-табло Внуково, из этого аэропорта задержаны вылеты двух рейсов.

В пятницу сообщалось, что авиакомпании отменили 35 рейсов в столичных аэропортах в пятницу, еще 28 рейсов задержаны. Причины не назывались/ отмечает Интерфакс.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет, в Москве 31 декабря объявлено штормовое предупреждение.

«31 декабря до 21.00 мск в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — отмечается в сообщении.