Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, со ссылкой на Агентство по гидрометеорологии РТ сообщает об ухудшении погоды в первые дни 2017 года.

Как сообщает пресс-служба КЧС, по данным Агентства по гидрометеорологии со второго по четвертое января 2017 года ожидается ухудшение погоды - в страну придут дожди, переходящие в мокрый снег.

В связи с этим, на горных участках дорог возможен сход снежных лавин, предупреждает КЧС, и рекомендует гражданам быть предельно осторожными в эти дни и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

«При обогреве жилища просьба соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. По возможности максимально утеплите окна и берегите тепло в ваших домах», — просит КЧС.