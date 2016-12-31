Избранный президент США Дональд Трамп назвал «отличным» решениепрезидента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на подобные санкции со стороны США.

«Я всегда знал, что он очень умен», — написал Трамп в твиттере.

Ранее, после объявления Белого дома о введении санкций против РФ, Трамп пообещал «в интересах страны и ее великого народа» встретиться с руководством разведки, чтобы «получить последние факты об этой ситуации».

29 декабря США ввели новые санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками во время президентских выборов. Помимо введения запретительных мер против ГРУ, ФСБ и нескольких компаний, США выслали 35 российских дипломатов, которых подозревают в причастности к разведывательной деятельности.

На следующий день МИД РФ предложил президенту РФ Владимиру Путину список из 35 американских дипломатов, которых можно выслать в ответ. Путин заявил, что Россия «никого не будет высылать» и будет выстраивать дальнейшие отношения уже с администрацией Дональда Трампа, инаугурация которого состоится в январе.