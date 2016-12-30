Вторые сутки 160 пассажиров «Уральских авиалиний» не могут вылететь из Санкт-Петербурга в Душанбе. Минтранса Таджикистана не дал разрешение российской компании на осуществление чартерного рейса. Хотя еще утром речь шла только о тумане, из-за которого задерживается рейс.

160 пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии» уже более суток находятся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Они должны были вылететь в Душанбе еще 29-го декабря. В таджикском Минтрансе против того, чтобы российская авиакомпания осуществляла в Таджикистан чартерные рейсы.

Сегодня утром министр транспорта Шерали Ганджалзода заявил в интервью радио «Озоди», что полет лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» из Санкт-Петербурга в Душанбе отложен из-за сложных погодных условий.

Однако источник «АП» говорит, что все упирается в то, что рейс чартерный, на который таджикская сторона не хочет давать разрешения.

«Обычно, когда большой пассажиропоток, мы позволяем совершать чартерные рейсы. Однако, сейчас самолеты летают полупустыми, а «Уральские авиалинии» продают билеты по заниженным ценам и летают чартерам», - сообщил «АП» источник в Минтрансе Таджикистана.

«При этом, авиакомпании, в том числе и «Уральские авиалинии» имеют достаточное количество рейсов в Санкт-Петербург, и в чартере вообще нет никакой необходимости», - говорит источник, напоминая, что в отношении «Уральских авиалиний» они не предпринимали никаких ответных действий.

Источник также напомнил, что переговоры в Москве между авиационными властями России и Таджикистана, прошедшие на этой недели, так и не дали результатов. «По-прежнему самолеты «Сомон Эйр» не могут летать в российские регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга», - отметил источник.

Напомним, обострение между Минтрансами Таджикистана и России сохраняется уже 10 дней, со дня, когда авиакомпания «Ямал» не смогла осуществить рейс в Душанбе из Жуковского. Душанбе позволил «Ямалу» осуществить один чартерный рейс в Душанбе, чтобы доставить пассажиров, которые находились в аэропорту более двух суток.

В ответ на запрет для АК «Ямал» Россия запретила таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Таджикские власти не стали предпринимать таких категорических мер в отношении других российских авиакомпаний. Министерство транспорта Таджикистана решило воздержаться от запрета полетов в страну российской авиакомпании «Уральские авиалинии», переживая за судьбу мигрантов, заявил журналистам министр транспорта Шерали Ганджалзода.

«Запрет полетов в Таджикистан авиакомпании «Уральские авиалинии» мог бы усложнить жизнь нашим соотечественникам, работающим в России. Исходя из-того, что накануне Нового года тысячи таджикских мигрантов собираются вернуться на родину, Минтранс решил пока воздержаться от ответных мер после запрета полетов авиакомпании «Сомой Эйр» в регионы России», - заявил глава ведомства.

«Минтранс Таджикистана в любое время может прекратить полеты российских авиакомпаний в Душанбе и Худжанд, но «лучше найти другое решение этой проблемы», - сказал Ганджалзода.