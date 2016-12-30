Общество Красного Полумесяца Таджикистана, при финансовой поддержке Секретариата ЭРНА, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Германского Красного Креста, а также при технической поддержке Программы Развития ООН, UNAIDS в Республике Таджикистан и «Россотрудничества» завершило проведение ряда мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с ВИЧ-инфекцией.

В числе проводимых мероприятий было проведение информационных мероприятий в университетах г.Душанбе (медицинский, педагогический, аграрный, коммерческий, национальный и технологический университеты), проведение благотворительного гала-концерта с участием звезд эстрады, показ спектакля для ВИЧ-позитивных детей, социальная поддержка наркопотребителей, а также проведение информационных акций для заключенных исправительно-трудовых колоний Согдийской области. В текущем году акции проводились под лозунгом «Я За, #ПРОФИЛАКТИКАВИЧ».

В рамках проводимых акций для студентов, перечисленных вузов, проведены информационные акции по профилактике ВИЧ-инфекции. Информационные кампании охватили по 200 студентов каждого ВУЗа. После проведения информационной части были организованы конкурсы, по итогам которых отобраны по 2 финалиста, таким образом, общее количество финалистов составило 12 человек. 9 декабря финалисты участвовали в розыгрыше за главный приз - смартфон от компании SAMSUNG. Победителем финального конкурса стала студентка Аграрного университета Фотима Набиева.

В ходе проводимых мероприятий состоялся показ новогоднего театрализованного представления для ВИЧ-позитивных детей, после просмотра детям вручили подарки и организовали сладкий стол. Для родителей целевой группы проведена раздача гигиенических наборов.

В рамках сотрудничества с ОО «СПИН Плюс» проведена совместная акция по поддержке потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) г. Душанбе. В рамках данной акции проведена раздача гигиенических наборов для ПИН.

При взаимодействии с Главным управлением исполнения уголовных наказаний Минюста РТ проведены информационные мероприятия в исправительно-трудовых колониях Согдийской области, по завершению которых для 120 заключенных предоставлены гигиенические наборы.

Завершающей акцией Всемирного дня борьбы с ВИЧ-инфекцией стал гала-концерт с участием звезд таджикской эстрады. В рамках данного мероприятия проведена масштабная акция по сбору средств для нужд ВИЧ-позитивных детей.