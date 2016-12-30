Обычно в преддверии Нового года дети пишут Деду Морозу письма с пожеланиями, но мы решили изменить традицию и попросили взрослых черкнуть пару своих пожеланий, авось сбудутся…

Джурахон Маматов, писатель:

«Дедушка Мороз, подари всем, и детям, и взрослым Таджикистана (а, ещё лучше, всем людям Земли) такую интересную, добрую, захватывающую книжку, чтобы они не могли оторваться от неё, увлеклись бы ею. И чтобы, прочитав эту книгу, все поняли, что на Земле проживает очень много разных людей, с разными убеждениями и взглядами... И что нужно быть терпимыми к чужим мнениям и взглядам. И чтобы эта книга открыла бы всем мир увлекательного чтения, дорогу к библиотекам и книжным магазинам, интерес к различным наукам... И чтобы эта книга изменила бы их. Сделала бы их добрее. И желательно, чтобы автором этой книги был я».

Хабиб Хакимов, певец:

«Здравствуйте! Я бы попросил этого старого хрыча не обманывать детей и взрослых, а исполнять желания. Хочу от деда Мороза, чтобы все жили в мире, любви и согласии, чтобы люди не болели и не страдали, веселья и счастья всем! Для себя я прошу от него здоровья, остальное - неважно...».

Даврон Мухаммадиев, сотрудник международной организации:

«Дед Мороз! Все мы с нетерпением ждем Нового года и исполнения самых сокровенных желаний! Особенно для нас, представителей Красного Креста, это актуально: ведь в нашей повседневной деятельности мы сталкиваемся с горестями, бедами и страданиями людей, стараясь помочь им. Поэтому прошу тебя, Дед Мороз, сделай так, чтобы в новом году все мы жили в мире свободном от войн и страданий, в благополучии, согласии и созидании!»

Александр Князев, политолог:

«Просить Деда Мороза о подарках было бы, наверное, неправильно - слишком много таких просьб у него из одной только Лапландии, и до нашей Азии у него вряд ли руки дойдут... А вот обратиться с тем, чтобы новый, 2017-й год, был подобрее к людям, поменьше подбрасывал трагических испытаний, с этим обратиться можно и нужно. Ты уж, постарайся, Дед!»

Манижа Давлат, певица:

«Деда Мороза я бы попросила дать здоровья и вернуть меня домой, то есть на Сцену…»

Сарвар Бахти, пресс-секретарь посольства РТ в РФ:

«Уважаемый дед Мороз! Пусть в новом году все поставленные задачи перед внешнеполитическим ведомством страны будут успешно выполнены и дипломатам, которые во многих уголках мира защищают интересы страны и граждан Таджикистана, сопутствовала только удача!».

Мунира Рахимова, телеведущая:

«Дорогой Дед Мороз! Мы, взрослые, также хотим верить в детские сказки о том, что все желаемое и загаданное в новогоднюю ночь обязательно исполнится. Поэтому хочу попросить у дорогого Деда Мороза, в первую очередь, стабильности и благополучия, счастья и удачи, мира всем людям на земле! Хочу, чтобы на наших телевизионных каналах появились новые, интересные и развлекательные передачи, лучше, чем сейчас…».

Мурод Бобоев, бизнесмен:

«Здравствуй, дедушка Мороз! Хочу сказать, что никогда не верил в чудо. Но вот наступил кризис, стало совсем трудно жить. И вот когда бизнес стоит на месте, а налоговая не дает спать по ночам, сидишь от безделья и безысходности, и надеешься на чудо. Дедушка, дорогой, подари мне маленький мешочек чуда с большими деньгами! Так не хочется вступать в новый год со старыми долгами».

Ситора Муродова, автолюбитель:

«Дорогой Дед Мороз! Я так хочу, чтобы был мир во всем мире, а еще хочу Машину. Хочу, чтобы все люди были здоровыми и счастливыми, и еще хочу – Машину. Хочу, чтобы все мои соседи проснулись 1 января и увидели, что в нашем дворе стоит Машина. Моя Машина, такая маленькая, красненькая «иномарочка»! Ну, пожалуйста, что тебе стоит? Я верю, что Ты Есть»

Анора Сотиева, домохозяйка:

«Дед Мороз! Я целый год вела себя хорошо, убирала, стирала, готовила еду, воспитывала детей, встречала и провожала с улыбкой мужа с работы. Я так устала… Пожалуйста, дедушка, подари мне на Новый год путевку хоть-куда, лишь бы отдохнуть от всего. С надеждой…».