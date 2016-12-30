30 декабря состоялся беспрецедентный розыгрыш призов лотереи «Золотой ключ», организатором которой является ООО «Равоком Тур» с партнерами – сотовыми компаниями Tcell и «Вавилон-Мобайл».

О запуске лотереи «Золотой ключ» было объявлено через SMS всем абонентам компаний Tcell и «Вавилон-Мобайл». В течении определенного времени абоненты могли без ограничения звонить, отправлять SMS на короткий номер 2222 и получать ID-коды (по цене 2 сомони за одно сообщение). Чем больше было кодов, тем больше шансов выиграть приз!

По словам организаторов, впервые в стране были разыграны одновременно две квартиры - одна в Душанбе, вторая - в Худжанде. Среди других значимых призов была путевка в Дубай, сотовая и бытовая техника.

Сегодня в телестудии «Варзиш-спорт» состоялось выявление счастливых обладателей – участников лотереи, которых определила специальная комиссия с помощью генератора случайных чисел, при участии активных участников лотереи, живущих в Душанбе и других регионов.

«Всего в розыгрыше было зафиксировано 621548 ID-кодов (смс и звонков), - сообщил один из членов комиссии, - и путем лототрона мы выявляли 9 «везунчиков», больше шансов было у тех, кто отправил большое количество SMS-сообщений, звонков и получил больше кодов».

Итак, однокомнатную квартиру в Душанбе выиграла жительница джамоата Ёва Бободжон Гафуровского района Согдийской области Мунира Узакова. Подумать только: за 9 ID-кодов, которые стоили ей всего 18 сомони, она стала счастливым обладателем собственной квартиры в столице! Еще одним счастливчиком – собственником квартиры в Худжанде стал житель г. Худжанда Абдукамол Саидов, который получил ее всего за 7 отправленных смсок – за 14 сомони! А путевку на двоих в Дубай выиграла Саодат Ниёзова – жительница Спитаменского района Согдийской области. Прямо из эфира звонили победителям, некоторые даже не верили и воспринимали это за розыгрыш друзей, было очень интересно и чувствовалась живая, реальная атмосфера.

Далее - IPhone-6 выиграл житель г. Пенджикента Накибджон Ахмадов, а Samsung Galaxy S6 – житель Муминабадского района Хатлонской области Субхони Саидумар. Обладателем IPad стала Махфуза Самадова из Худжанда.

Холодильник достался Сайфиддину Сайфуллоеву из Исфары, а стиральная машина – Тохиру Кодирову из г. Канибадама. Телевизор тоже выиграл его земляк – Зариф Набиев из Канибадама.

Как пояснили организаторы, 80% активных участников лотереи пришлись на жителей Согдийской области, которые были абонентами компаний Tcell и «Вавилон-Мобайл». Вторая причина, почему больше всех победителей среди согдийцев в том, что на севере страны часто организовывают подобные мероприятия, поэтому люди доверяют и участвуют активнее.

Остается только добавить, что сегодня вечером, в 20:30 по ТВ «Варзиш» и ТВ «Сугд» будет транслироваться запись хода проведения розыгрыша лотереи «Золотой ключ», где каждый может удостовериться в объективности выявления победителей.

ООО «Равоком Тур» пользуясь случаем, благодарит своих партнеров – компании Tcell и «Вавилон-Мобайл», а также футбольный клуб «Истиклол», в проведении этой лотереи и поздравляет всех с наступающим новогодним праздником.