В отделы ЗАГС городов и районов Таджикистана сегодня выстраиваются очереди на получение свидетельств о рождении. И большинство стоящих в них – те родители, которые не оформили документы своевременно.

Свадьбу сыграли, документы не выдали…

В отдел ЗАГС города Куляба входит мужчина лет 30-35. Цель его обращения – получить свидетельства о рождении для троих детей. По его словам, старший ребёнок уже ходит в школу, но без «метрики» - так называют в обиходе свидетельство о рождении.

Мужчина утверждает, что за долгие годы он не смог получить свидетельство о бракосочетании в своем джамоате. «Наша свадьба совпала с 2700-летием Куляба. В честь юбилея всех новобрачных города пригласили на стадион, где состоялись торжества с участием главы государства», - рассказывает он.

По его словам, их записали в какой-то список, но свидетельства о бракосочетании так и не вручили. После юбилея наш герой несколько раз обращался в джамоат, чтобы получить свидетельство о бракосочетании, но каждый раз ему отказывали под разными предлогами. Таким образом прошло несколько лет, в семье родились дети. Лишь после 7 лет брака ему удалось получить свидетельство о бракосочетании.

«Теперь вот собираюсправки, чтобы получить свидетельства о рождении детей», - говорит он.

Таких людей в отделе ЗАГС Куляба очень много.И неудивительно, что в Кулябском регионе часто детей принимаютв школу без документа о рождении.

Главное - учеба, «метрика» подождет?

Своевременное получение свидетельства о рождении на сегодня считается одной из нерешенных проблем во многих сельских местностях республики. «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек». Эти строчки из «Песенки бюрократа» вряд ли можно отнести к проблеме, которая существует в Кулябском (да и не только) регионе.

Завотделом ЗАГС города Куляба Мумина Ибрагимзода говорит, в городе Кулябе и Кулябском районе многие дети ходят в школу, не имеясвидетельства о рождении из-за халатности работников соответствующих органов и безответственности родителей. К примеру,только за 9 месяцев 2016 года родители 2 112 детей до 16 лет были оштрафованы по причине несвоевременного получения свидетельства о рождении.

Как сообщили в городском отделе ЗАГС, после уплаты установленного штрафа метрики получили и более 200 юношей старше 16 лет. Их родители вспомнили о необходимости этого документа только тогда, когда их чадам нужно было получать паспорт. Возникает вопрос: куда смотрела школа в течение всех 11 лет, когда у их ученика не было свидетельства о рождении?

В начале октября мы побывали в среднеобразовательной школе №8 района Мир Саида Али Хамадони. Попросили директора школы представить документы первоклассников. Это было в 10 часов утра. Оказалось, документы первоклассников находятся у учителя дома.После полудня все-таки нашли документы, и мы ознакомились с ними. Всего по спискам в трёх первых классах должно было обучаться 96 учеников. В 1-м «А» у четырех учеников в личных делах не было документа о рождении, у трех сохранялись фальшивые копии свидетельств о рождении.

В 1-м «Б» у семи учеников не было метрик, у троих были фальшивые документы. С такими фальшивыми копиями свидетельств о рождении дети учатся до окончания школы.

Директор школы Джахонгир Сафолов уверяет, что на родительских собраниях и при личных беседах педагоги постоянно говорят о необходимости своевременного оформления документов.

«Но некоторые наши родители недобросовестно относятся к закону «Об ответственности родителей» и не заботятся о своевременном получении свидетельств о рождении», - говорит директор.

Замкнутый круг

Маъруфзода Гулбутта, ведущий специалист отдела ЗАГС Хамадонинского района, говорит, что в возникновении этой проблемы виноваты в первую очередь родители. Но и администрация школ не уделяет должного внимания этому вопросу.

Только за 10 месяцев 2016 года более 1000 жителей района Хамадони в возрасте от 1 года до 16 лет получили свидетельство о рождении задним числом, при этом их родители уплатили положенные штрафы.

Почему многие родители не получают свидетельство о рождении своего ребенка, когда положено, и начинают бегать после того, как их ребенку исполнится 16 лет?

Одну из причин сотрудник ЗАГС района Хамадони видит в том, что большинство мужчин находятся на заработках в России. Они возвращаются домой лишь на пару месяцев в году или в два года и поэтому не успевают заняться получением документов своих детей. Женщины обычно в таких вопросах инициативу не проявляют.

Когда ребёнок достигает школьного возраста, руководство школы вынуждено принимать его в первый класс, закрывая глаза на отсутствие необходимого документа. Если отказать, ребенок останется без образования, и никто из его родных не будет заботиться о получении метрики.

Вот такой замкнутый круг. И решится эта проблема, видимо, не скоро…