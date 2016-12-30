Таджикистан для реализации среднесрочной программы развития рассчитывает на финансовую поддержку со стороны международных финансовых институтов. Для осуществления этого документа ежегодно до 2020 года потребуется по 5 миллиардов долларов.

Обеспечить реализацию приоритетов программы ее разработчики (Минэкономразвития) надеются за счет всех источников финансирования. В качестве главного финансового источника рассматриваются средства государственного бюджета.

Также авторы документа полагаются на средства местных региональных бюджетов и инвесторов.

«В отличие от предыдущих среднесрочных стратегий, в финансировании указанной программы важную роль будут иметь частные инвестиции, - как прямые иностранные, так и внутренние инвестиции», - говорится в документе.

Кроме того, другим важным источником станут кредитные средства многосторонних организаций (международные финансовые институты, - прим. «АП»), которые планируется направить для покрытия дефицита бюджета.

«Для улучшения состояния по внешнему долгу привлечение внешней поддержки осуществится таким образом, что финансовые риски будут устранены. В то же время, предполагается, что партнеры по развитию будут увеличивать финансирование за счет грантовых средств», - говорится в документе.

Планируется, что для реализации программы потребуется в общей сложности свыше $25 млрд. В частности, $13,5 млрд. составит доля бюджетных ресурсов, $9 млрд. – инвестиции и $2,5 млрд. – средства партнеров по развитию.

Авторы документа подчеркивают, что для реализации всех приоритетов, особенно в направлении устойчивого развития, средства вышеуказанных источников будут недостаточными. «В связи с этим, правительство надеется на поддержку приоритетов программы в рамках новых инициатив по Целям устойчивого развития», - отмечают они.

В документе заключается, что правительство Таджикистана обратится к партнерам по развитию для проведения переговоров, которые будут направлены на поддержку утвержденных приоритетов программы.

За годы независимости Таджикистана международные финансовые институты оказали республике многомиллиардную поддержку в виде кредитов, грантов и технической помощи.

Основным внешним донором Таджикистана является Азиатский банк развития: до настоящего времени этот финансовый институт предоставил республике финансовую помощь на сумму около $1,5 млрд.

Согласно данным Минфина, общий объем задолженности Таджикистана перед международными финансовыми институтами на данный момент составляет примерно $790 млн.