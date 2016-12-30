Президент России Владимир Путин заявил, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня и готовится начать мирные переговоры (подробнее об этом читайте тут). Среди оппозиционных группировок, присоединившихся к переговорам, крупнейшей является «Ахрар аш-Шам»: она насчитывает 80 отрядов и вооружена танками и артиллерией. «Медуза» рассказывает, что о ней известно.

«Ахрар аш-Шам» — союз десятков исламистских вооруженных группировок. Они долгое время сотрудничали с террористами из «Фронта ан-Нусра», сирийского подразделения «Аль-Каеды», в группировке состоят ее бывшие члены. Министр обороны РФ Сергей Шойгу описал «Ахрар аш-Шам» как группировку из 80 отрядов, которые насчитывают около 20 тысяч человек; среди них много русскоязычных боевиков. У них есть танки Т-55 и Т-72, а также артиллерия.

Группировку основали в начале гражданской войны в 2011 году бывшие политические заключенные-сунниты. В своих первых обращениях руководство группировки заявляло о двух целях — свержении президента Башара Асада и установлении шариатского правления по всей Сирии. Они начали действовать в провинциях Алеппо, Дамаска, Латакии, Идлиба, Хомса. С 2012-го группировка финансировалась людьми, близкими к правительству Турции, Катара, Саудовской Аравии (интересы Турции и РФ в Сирии разные: РФ поддерживает режим Асада, Турция — отдельные группировки оппозиции).

С 2014 года «Ахрар аш-Шам» начала воевать с «Исламским государством»: до этого группировка сотрудничала с ИГ.

В сентябре 2014-го террорист-смертник подорвался на встрече лидеров «Ахрар аш-Шам», погибли 28 человек. После этого группировка вынуждена была выбирать новое руководство.

Как и другие исламистские группировки, «Ахрар аш-Шам» не раз обвиняли в пытках, похищениях и казнях пленников. На одном из видео боевики принуждают маленького ребенка к тому, чтобы он участвовал в избиении пленников.

Со временем «Ахрар аш-Шам» стала одним из основных оппозиционных объединений в Сирии; с 2015 года они начали заявлять о необходимости политического урегулирования войны в Сирии — и участвовать в переговорах с США.

В октябре 2015 года в ответ на российские бомбардировки Сирии «Ахрар аш-Шам» объявила о создании коалиции против России, в которую также вошла 41 исламистская организация. РФ наносила удары по территориям, занятым боевиками; 1 октября 2015-го российская авиация разбомбила базу боевиков в Идлибе.

Осенью 2015 года «Медуза» рассказывала о боевиках «Ахрар аш-Шам». Среди них был десятилетний Юсеф, умевший стрелять из РПГ и «Калашникова». Он говорил, что застрелил первого человека в восемь лет, когда вместе с отцом они присоединились к вооруженным повстанцам, воюющим против правительственных войск. Отряд его отца осуществлял вылазки в районе Дамаска. Абу Юсеф объяснял, что после начала российских авиаударов на джихад против России вернулись боевики, уехавшие в середине гражданской войны в Сирии.

В апреле 2016 года Россия добивалась от ООН, чтобы организация признала «Ахрар аш-Шам» террористической группировкой. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявлял, что «Ахрар аш-Шам» нарушает режим перемирия и тесно связана с «Исламским государством» и «Аль-Каедой» — и получает от них финансовую, материально-техническую поддержку. При этом группировка не внесена в список террористических организаций в России. В сентябре 2016 года представитель МИД говорил, что «Ахрар аш-Шам» «сливается с общепризнанными террористическими структурами» и говорил о необходимости авиаударов по ним.

Боевики группировки отказались соблюдать режим перемирия в Алеппо, организованный осенью 2016 года правительством Сирии совместно с Россией и США. Минобороны не раз заявляло, что группировка атакует мирных людей в период перемирия. 17 декабря 2016-го российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии указывал, что боевики вели обстрел из минометов и применяли беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством в квартале Эр-Рамуси.

Кроме того, 20 октября 2016-го Минобороны говорило, что боевики группировки расстреляли 14 человек за призывы покинуть Алеппо во время «гуманитарной паузы». В октябре же источники Минобороны сообщали, что группировка планирует химическую атаку против мирного населения. Источник рассказывал, что у «Ахрар аш-Шам» в подземном хранилище имеется около тонны желтого фосфора.

В начале декабря 2016 года Россия, которая не раз называла «Ахрар аш-Шам» террористической группировкой, села за стол переговоров с ними в Анкаре. Источник указывал, что «Турция имеет влияние на все группировки хотя бы потому, что абсолютное большинство членов семей лидеров этих группировок сидит в Турции».

29 декабря 2016 года Владимир Путин объявил, что сирийское правительство подписало с оппозиционными группировками соглашение о перемирии. Помимо «Ахрар аш-Шам» документ подписали участники еще шести группировок меньшего размера.