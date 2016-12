Можно, конечно, полагаться на мнение музыкальных критиков, создавая очередной "топ-хот", но нам приятней ориентироваться на мнение наших слушателей. Те треки, которые поднимали им настроение и заставляли ощущать мир по-новому, те песни, что чаще всего заказывали в эфире, те синглы, которые сводили с ума на протяжении этого года и чаще всего оказывались в рубрике "Хит на 107%" - вот что мы предлагаем вам в данном списке.

Радио "Asia-Plus" подвело итоги уходящего музыкального года и выделило 3 песни, представленные англоязычными исполнителями, 3 композиции, подаренные нам российским шоу-бизнесом, и три песни национальной музыкальной индустрии.

Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling

Поистине яркая, летняя, заводная песня от Тимберлейка стала главным хитом уходящего года. Под нее невозможно устоять на месте, все части тела начинают двигаться в такт, а после ее окончания хочется нажать на репит. Хотя на Asia-Plus в этом году репитов трека было настолько много, что кому-то песня могла порядком и поднадоесть. Тем не менее, песня Can't Stop The Feeling явилась главным украшением многих музыкальных чартов и выступила основным саундтреком к мультипликационному фильму "Тролли", одного из героев которого озвучил сам Джастин.

Премьера песни состоялась в мае на финале конкурса Евровидение 2016, а уже к октябрю тираж превысил 2,16 млн загрузок в США, став бестселлером года. Сингл получил положительные отзывы музыкальной критики и таких интернет-изданий как Billboard, Rolling Stone, The New York Times и многих других.

Justin Bieber – Sorry

Композиция, ставшая промо-синглом альбома “Purpose” смогла возглавить чарты iTunes более 15 стран. Сингл возглавил американский чарт «Billboard + Twitter Top Tracks» и британский UK Singles Chart и стал № 1 в США.

На радио Asia-Plus она тоже не осталась незамеченной и долгое время звучала в рубрике «Хит на 107%». Отметим и то, что сингл «Sorry» пробыл 21 неделю в Top-10 Billboard Hot 100, что стало рекордным показателем для всех хитов в истории, дебютировавших сразу в десятке лучших.

Что касается танцевального видео к треку, то оно за считанные часы набрало более 2 млн просмотров на YouTube, за первую неделю это число увеличилось до 40 миллионов, ну а к моменту публикации, внимание, его просмотрели более 2-х миллиардов раз.

Coldplay & Beyonce - Hymn For The Weekend

Британским музыкантам из команды Coldplay не привыкать к «наплывам» славы. Буквально каждая их творческая работа пользуется сумасшедшим успехом среди поклонников! В этом году они вместе с Бейонсе решили посвятить настоящую оду уикенду и не прогадали. Идея написать композицию в стиле, отчасти нехарактерном для "Coldplay", принадлежала Крису Мартину. Фронтмен коллектива вспоминал:

«Все началось с того, что я слушал Flo Rida и подумал, какая досада, что у Coldplay никогда не было ни одной песни для ночных клубов. Я подумал, что хотел назвать песню «Drinks on Me», где ты сидишь сбоку в клубе и покупаешь всем выпивку, потому что ты чертовски крут. Я над этим посмеялся, но тут появилась мелодия. Позже это превратилось в «drink from me» и фантазию о появлении в твоей жизни ангельской личности». Так песня о щедром парне, который с размахом отдыхает в клубе, стала лирической композицией о любви, спасающей в беде и возносящей на небеса.

Клип на «Hymn For The Weekend» был снят в Индии в стиле фестиваля красок Холи. Помимо участников группы и Бейонсе, в съемках принимала участие популярная в Индии актриса Сонам Капури. На данный момент видео набрало уже более 636 млн просмотров на YouTube.

Сергей Лазарев – You are the only one

В этом году на "Евровидение-2016" Россию представлял Сергей Лазарев с песней "You're The Only One". На момент написания этой статьи в Youtube клип набрал 22 851 100 просмотров. Заняв третье место и снискав огромный успех этим синглом, Сергей решил не останавливаться на достигнутом и позже представил русскоязычную версию, которая получила название "И пусть весь мир подождет". Наравне с оригиналом ее частенько заказывали слушатели радио Asia-Plus и продолжают это делать по сей день.

Отметим главные достижения музыканта в этом году: Премия RU.TV в номинации «Лучший певец», премия «Муз-ТВ» в номинации «Исполнитель года» и победитель в специальной номинации «Мировой прорыв года». Песня You Are The Only One помогла Сергею завоевать третье место на Евровидении, стала хитом и добралась до первой строчки в iTunes в четырех странах. Ну а не из музыкального: Лазарев был назван «Мужчиной года 2016» по версии журнала Glamour.

Макс Фадеев и Наргиз Закирова – Вдвоем

Когда Максим предложил Наргиз исполнить эту песню вместе, она еле сдерживала слёзы. Она прочла текст, услышала музыку и поняла, что комментарии излишни. Мечта исполнить подобное произведение со своим наставником и самым близким человеком воплотилась в реальность. В итоге тандем двух талантливых людей подарил нам настоящий хит. «Вдвоем» - песня о трудностях и борьбе, о силе воли и невероятном мужестве, которое просыпается в людях в трудных ситуациях. Закирова так прокомментировала результат совместной деятельности: "Наш дуэт – это гимн любви, который сможет сделать счастливыми миллионы людей, и пускай эта музыка льется вечно".

В клипе на песню «Вдвоем» снялся участник шоу «Танцы» Женя Смирнов. Молодой человек после автокатастрофы потерял ногу, но даже несмотря на это, он продолжил танцевать! Мурашки от видео бегут по коже самих исполнителей и всех слушателей. На момент публикации у клипа 30 196 038 просмотров.

Егор Крид – Мне нравится

Егор Крид – молодой российский исполнитель, участник лэйбла «Black Star inc.». По словам самого музыканта с выбором профессии он определился уже в 11 лет. Уже тогда он сочинял небольшие тексты и записывал их исполнение на диктофон. В 2011 году Егор разместил свой материал на Youtube и получил множество положительных отзывов. С этого момента Егор записывает много песен, большинство из которых становятся хитами. Если в прошлом году каждый второй напевал себе под нос текст «Будильника», который разбудил ни одну тысячу слушателей, в частности радио Asia-Plus, то в этом году в ротации станции оказалась песня «Мне нравится», музыкальный допинг для нежных и романтических фантазий.

Кстати, видеоклип снимал известный голливудский оператор Джозеф Лобиси совместно с командой лейбла Black Star. Роль главной героини в клипе исполнила модель Виктория Одинцова. В итоге 17 103 271 просмотров в Youtube.

Нигина Амонкулова - Мохи пурнурам

Таджикская поп-дива Нигина всегда работает над синтезом ретро-настроения и современных тенденций. Клип снимался в Гиссарской Крепости с национальными танцами. Костюмы для клипа были выбраны современные европейские, но в них присутствуют традиционные узоры и элементы декора.

Jurabek Murodov, Jonibek Murodov & Sadriddin Najmiddin - Tojik Fors Dari

Мега-хит, ворвавшийся не только в Таджикистан, но и покоривший такие страны как Иран, Афганистан. Смысл песни в том, чтобы объединить персоязычные народы и страны. Клип набрал более миллиона просмотров, что является огромным достижением нашей страны.

Дамирбек Олимов - Дунё

Ученик Джурабека Муродова, который за максимально короткий срок достиг внушительных успехов на музыкальном рынке Таджикистана. Основной жанр – поп-фолк и лирический поп, ну а главное - его называют мастером Мавриги. Социальная направленность песни и жизненный текст «Дунё» помог ворваться треку в сердца слушателей, позволяя лишний раз задуматься о смысле жизни и нашей цели в этом мире.