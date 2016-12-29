Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру, посвященную крушения российского самолета Ту-154.

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к картинке гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости... Путина там не было».

На третьей карикатуре изображены военные, которые поют под водой. На заднем плане виден разбившийся Ту-154. При этом мимо военных проплывают рыбы, которым нравится их пение. Надпись над карикатурой: «После катастрофы Красная армия завоевала новую аудиторию».

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова.