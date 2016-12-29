В Душанбе в течение года были снесены несколько тысяч незаконных построек, в том числе более тысячи тандыров. Летом столичная мэрия заявляла о своем намерении вместо старых тандыров возвести новые - современные. Люди ждали, но не дождались; оказывается, окончательное решение по данному вопросу пока не принято…

На прошлой неделе мэр города Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев в своем отчете по итогам года привел данные по акции «130 дней благоустройства города». Согласно данным, в столице были снесены 164 магазина, 1144 тандыра, 3273 гаража, 134 контейнера, которые были построены или установлены незаконно, 559 тысяч 279 квадратных метров государственной земли, захваченной незаконно, возвращено в прежнее состояние.

Между тем полгода назад первый заместитель столичного градоначальника Ашурбег Расулов на пресс-конференции по итогам первого полугодия озвучил информацию о том, что старые тандыры в жилых микрорайонах будут заменены на современные.

Тогда заявлялось, что мэрия подготовила несколько проектов современных тандыров, лучшие из которых будут отобраны по итогам конкурса.

«Мэр города и управление по архитектуре Душанбе с учетом пожеланий горожан поддержали это предложение. Теперь не будет много тандыров в одном дворе, а будет для нескольких домов установлен один современный тандыр. Но реализация этих проектов начнется лишь после того, как будут снесены все незаконные постройки во дворах на улицах и в микрорайонах столицы. Сейчас также решается вопрос, какое именно топливо будет использоваться при разведении огня в новых тандырах», - отметил тогда Расулов.

Комментируя вопрос, в интервью «АП» начальник столичного Главного управления по архитектуре и градостроительству Кудратулло Файзуллоев сказал, что в настоящее время поступило несколько проектов современных тандыров, которые предполагается установить в спальных районах столицы. Конкурс по проектам пока еще не завершен, и окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

История вопроса

Тандыры в Душанбе начали появляться в начале 90-х, в годы известных событий в стране. Население пыталось выжить, как могло. Убегая от войны и экономических проблем, многие жители регионов были вынуждены переселяться в города, в том числе и в столицу.

Дороговизна электроэнергии и ее отсутствие в зимний период вынудили людей строить рядом с домами тандыры. Несмотря на то, что тандыры систематически сносят, строят их и сейчас. В качестве топлива используют практически все, что горит: ветки и листья, макулатуру, изделия из пластмассы и прочее.

Запрет на строительство тандыров был утвержден в 2008 году, согласно Правилам общественного порядка, благоустройства и санитарии в городе Душанбе. С 2012 года столичная администрация не раз заявляла о том, что тандырам нет места в столице, поручала соответствующим службам снести их. Своё решение мэрия аргументировала в числе прочего и тем, что эти постройки портят облик столицы, не отвечают требованиям безопасности, ухудшают экологию и причиняют неудобство горожанам.