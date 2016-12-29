Военнослужащие 201 военной базы и их семьи провели благотворительную акцию в доме-интернате №1 города Душанбе и поздравили воспитанников с Новым Годом.

В сборе подарков для детей принимали участие все семьи военнослужащих, проживающие на территории душанбинского гарнизона, сообщили «АП» в пресс-службе Центрального военного округа.

В эти дни было собрано более 90 комплектов подарков, в которые вошли игрушки, сладкие угощения. Каждому воспитаннику в этот день был подарен подарок, который он в преддверии Нового Года нарисовал в письме Деду Морозу.

В пресс-службе отмечают, что проведение гуманитарных акций для военнослужащих и членов их семей стало хорошей традицией, которая продолжается не первый год. За текущий 2016 год от соединения было передано более 8 тонн продуктов питания в дом-интернат для пожилых людей и инвалидов «Батош» и в Свято-Никольский собор для малоимущих жителей, так же оказывалась помощь ветеранам войны и труда.