Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода выразил обеспокоенность участившимися авариями в электроэнергетической системе страны в осенне-зимнем периоде.

«Для своевременного устранения таких случаев и принятия необходимых мер министр дал строгие поручения руководству «Барки точик» и другим структурам, работающим в этом направлении», - сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отметим, что с началом нынешнего осенне-зимнего периода в электроэнергетических сетях страны участились различного рода аварии и сбои, которые усложняют обеспечение потребителей электроэнергией.

Наиболее масштабная авария произошла 28 октября этого года, когда практически вся республика в течение трех часов осталась без света.

Для выявления причин этой аварии была создана специальная рабочая комиссия, завершившая свою работу в середине ноября. Однако, «Барки точик» до сих пор воздерживается от публикации заключения комиссии.

«В настоящее время заключения комиссии находятся на изучении соответствующих министерств и ведомств. Они могут быть опубликованы только после окончательного согласования», - сказали «АП» в «Барки точик».

По предварительным данным «Барки точик», октябрьская авария произошла в результате остановки агрегатов Нурекской гидроэлектростанции, вызванной сбоями в энергосистеме страны и автоматическим запуском противоаварийной системы.