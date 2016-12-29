Авиакомпания «Ямал» планирует возместить через суд убытки из-за отмены полетов в Таджикистан из подмосковного аэропорта Жуковский. Но в авиакомпании пока не решили на какую сумму понесен ущерб и с кого его взыскивать. Таджикские авиационные власти к суду готовы.

«Сейчас оцениваются убытки авиакомпании из-за запрета авиавластей Таджикистана на полеты из Жуковского, точную сумму сказать пока невозможно, потому что до сих пор разрешение не получено. Бухгалтерия учитывает каждый день простоя. Мы будем требовать возместить ущерб через суд, кто будет ответчиком - говорить рано», - заявил в интервью ТАСС коммерческий директор перевозчика Андрей Дубров.

Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода в интервью «АП» заявил, что таджикские авиационные власти готовы к суду, так как действие российской авиакомпании были незаконными. «Правда за нами, мы ничего не нарушали, а вот «Ямал» незаконно продавал билеты, не получив разрешения на полеты в Таджикистан», - сказал министр.

ТАСС также передает, что в среду был отменен рейс YC791 из Жуковского в город Худжанд . По словам первого заместителя гендиректора аэропорта Евгения Солодилина, «причина та же самая, что и раньше. Таджикистан не согласовал выполнение рейсов «Ямалу».

«Разрешения от авиационных властей Таджикистана на полеты до сих пор нет, хотя прошло девять дней. Поэтому в очередной раз вылет самолета в Худжанд из Жуковского не состоялся, мы перенесли его дальше по расписанию. С каждым пассажиром идет индивидуальная работа, надеемся, что авиавласти России и Таджикистана найдут компромисс до Нового года, но конкретные сроки не озвучиваются», - пояснил ТАСС коммерческий директор авиакомпании «Ямал» Андрей Дубров.

Ранее таджикские власти заявили, что «Ямал» даже не подавал документы для разрешения и не получит его в ближайшие пару месяцев, так как зимнее расписание полетов уже утверждено.

Таджикские авиационные власти также предупредили население не приобретать билеты на рейсы авиакомпании «Ямал». «Компании по продаже авиабилетов М-Авиа, Саёхати Нур и Atlas Travel продолжают продавать авиабилеты компании «Ямал» на рейс по маршруту Москва-Душанбе. Эта авиакомпания не имеет соответствующего разрешения на полеты в Таджикистан, соответственно, не имеет права на реализацию авиабилетов. Поэтому население не должно быть обманываться при покупке авиабилетов», - заявляли представители минтранса Таджикистана.

Авиакомпания «Ямал» планировала с 20 декабря начать полеты в Душанбе и Худжанд из Жуковского, и даже продала билеты на ближайшие рейсы. Душанбе позволил «Ямалу» осуществить один чартерный рейс в Душанбе, чтобы доставить пассажиров, которые находились в аэропорту более двух суток.

В ответ на запрет для АК «Ямал» Россия запретила таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).