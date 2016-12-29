АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

- 29 декабря в республиканском институте повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования Министерства образования Республики Таджикистан будут подведены итоги конкурса «Лучший учитель 2016 года»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ДЕКАБРЯ

1939 - Первые выборы в местные Совета Таджикистана по новой Конституции.

1954 – Государственному театру оперы и балета Таджикистана присвоено имя основоположника таджикской советской литературы Садриддина Айни.

1960 – из Москвы в Сталинабад прибыл первый пассажирский железнодорожный экспресс

1973 – образована Кулябская область

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ДЕКАБРЯ

1921-1990 года – родился композитор и дирижер Усман Мадьяров.

1946 года – родился журналист Бобочон Атобеков

1947 года – родился поэт Юсуфджон Ахмадзода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью -1+4, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами по западу ГБАО дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 0-5 тепла, днем 3-8 тепла, по востоку ГБАО ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь, ночью выше 1500м снег, местами сильный. Ветер западный 2-7, на перевалах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, местами 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.