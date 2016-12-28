За принуждение сотрудников и детей к сбору хлопка пять директоров школ и колледжей, два фермера и один главврач оштрафованы в Узбекистане на общую сумму 4,7 млн сумов (около $1500 по официальному курсу), сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на Uzdaily.Uz.

Всего в период хлопкоуборочной компании 2016 года - с 19 сентября по 31 октября - в Министерство труда Узбекистана поступило 3919 обращений. Чаще всего вопросы касались системы оплаты труда и вознаграждений, нарушений при найме сборщиков, консультаций по трудовому законодательству. По 30 жалобам власти провели расследования, в десяти случаях приняты необходимые меры, по семи обращениям проведены разъяснительные работы с виновными, а по 13 обращениям факты правонарушений не подтверждены.

По трём фактам принудительного труда и двум обращениям, касающимся детского труда, виновные понесли наказание в соответствии с законодательством.

Минтруда Узбекистана сообщает, что в 2016 году по рекомендации Международной организации труда (МОТ) национальный мониторинг по недопущению принудительного и детского труда в Узбекистане проводился исключительно независимыми общественными организациями. То есть представители органов государственного управления, органов государственной власти на местах не были включены в состав мониторинговых групп. Названия участвовавших в мониторинге организаций не приводятся.

Впервые посетить поля Узбекистан позволил экспертам МОТ в 2015 году. Тогда в группу мониторинга входили – один наблюдатель из МОТ и пять местных, представляющих Министерство труда, Федерацию профсоюзов, торгово-промышленную палату, Комитет женщин и одну из зарегистрированных неправительственных организаций.