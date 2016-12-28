Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем ежегодном обращении к парламенту подверг критике банковскую систему, отметив, что «контроль банков со стороны Национального банка Таджикистана не отвечает сегодняшним требованиям». Руководству регулятора он поручил принять безотлагательные меры в направлении защиты законных прав и интересов вкладчиков, прежде всего для сохранения уверенности населения и выполнения банковских обязательств.

«Поручения и наставления, которые были озвучены в нынешнем послании президента страны, направлены на повышение уровня жизни населения и обеспечение экономического развития республики», заявил заместитель председателя НБТ Хамидулло Машрабзода накануне, 27 декабря, на обсуждениях последнего послания президента сотрудниками регулятора.

Участники мероприятия отметили, что постановка вопросов президентом относительно развития банковского сектора, защиты прав вкладчиков показывает, что данная тема постоянно находится под непосредственным контролем главы государства. «В связи с этим, для выполнения целей и поручений, исходящих из послания Лидера нации, каждый сотрудник должен почувствовать больше ответственности», - считают в Нацбанке.

Напомним, Эмомали Рахмон 22 декабря в ходе своего обращения к парламенту заявил, что правительство примет все необходимые меры, чтобы защитить законные права вкладчиков банков. «Передайте вкладчикам, чтобы не беспокоились», - сказал он.

Национальному банку и Минфину президент поручил «строго контролировать деятельность банков, кредитных организаций, бюджетных предприятий и учреждений, принять безотлагательные меры в направлении защиты законных прав и интересов вкладчиков, прежде всего сохранения уверенности населения и выполнения банковских обязательств».

Отметим, что банковская система находится в затруднительной ситуации: с начала года ряд системообразующих банков из-за нехватки средств не может выполнять свои обязательства перед клиентами.