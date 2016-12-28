Министерство финансов рекомендует не беспокоиться относительно возврата внешних заимствований правительством Таджикистана и призывает не сомневаться в платежеспособности республики.

«Правительством Таджикистана в соответствии с условиями подписанных кредитных соглашений поэтапно и своевременно осуществляется погашение внешнего долга», - сказала начальник отдела макроэкономики и финансовой статистики Минфина Муаззама Назриева в ходе состоявшегося в среду в Душанбе круглого стола на тему «Государственный бюджет 2017 года».

По ее словам, кредиты в современных внешнеэкономических отношениях являются источниками, которыми пользуются все государства мира.

Назриева отметила, что кредиторы, прежде чем предоставить кредиты, всестороннее изучают платежеспособность Таджикистана. «Если бы Таджикистан не был платежеспособным, ему бы не стали выдавать кредиты», - подчеркнула она.

Представитель Минфина охарактеризовала нынешний уровень внешнего долга республики, как умеренный. «Соотношение внешнего долга Таджикистана к ВВП в 2016 году составляет 33%. Установленный же для Таджикистана лимит, который не рекомендуется переходить, составляет 40%», - добавила Назриева.

Согласно данным Минфина, объем внешнего долга Таджикистана на начало октября этого года составил почти $2,3 млрд. По сравнению с начало года размер внешних заимствований увеличился на $118 млн.

В структуре внешнего долга свыше $2,1 млрд. приходится на непосредственный государственный долг, который обеспечивает выполнение услуг правительства страны.

Основным кредитором Таджикистана является Китай, задолженности перед которым составляют почти $1,2 млрд. Это составляет более 52% от общего размера внешнего долга страны.

Порядка $305 млн. Таджикистан должен Всемирному банку, $262 млн. – Азиатскому банку развития, $108 млн. – Исламскому банку развития.

В Госбюджете на 2017 год на обслуживание основного внешнего долга предусмотрено выделение около 1,1 млрд. сомони (почти $140 млн.).

Вместе с тем, планируется осваивать внешние кредиты на сумму более 1,7 млрд. сомони (свыше $215 млн.).