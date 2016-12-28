На северо-западе Москвы неизвестный проник в отделение банка, взорвал платежный терминал и похитил оттуда кассеты с деньгами.

Инцидент произошел в среду, 28 декабря, около 04:00 в отделении банка, расположенном в жилом доме №3 на Волоколамском шоссе.

Грабитель закачал в корпус банкомата газ, а после подорвал его. Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«ЧП произошло в семиэтажном жилом доме. Первый этаж дома занимает сеть магазинов и банк. Около 4.00 28 декабря неизвестный взорвал банкомат и похитил из него деньги, визуально также разрушены двери банка», — сказал источник издания.

В МВД сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящий момент правоохранители устанавливают точную сумму ущерба, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.