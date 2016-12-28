Совсем немного осталось до наступления Нового года, а главная ёлка Таджикистана до сих пор остается неукрашенной. И это несмотря на то, что столичные власти обещали оформить новогоднюю красавицу к 25 декабря.

Уже прошла почти неделя, как на площади Дусти в Душанбе установили главную новогоднюю ёлку страны. До сих пор елка не украшена, и стоит «голая».

Елку на главной площади страны начали собирать 22 декабря. Asia-Plus

Уже на следующий день, 23 декабря, елка была полностью собрана. Asia-Plus

Такой елка остается по сей день. Туманное утро 28 декабря. Asia-Plus

В этом году высота ёлки составляет 20 метров. Это связано с тем, что в будущем, 2017 году, Таджикистан отметит 20-ю годовщину достижения национального мира и согласия в стране.

В 2015 году, в преддверии наступающего года, ёлка была установлена 30 декабря: ее высота достигала 25 метров – потому что в2016 году Таджикистан отметил 25-ю годовщину государственной независимости.

Напомним, что по планам столичных властей, в этом году на площади «Дусти» 31 декабря состоится гала-концерт звезд таджикской эстрады. Он начнется в 19:00 и продлится до 21:00. В заключении концерта будет запущен пятиминутный фейерверк.