Группа представителей бизнеса Узбекистана посетили Душанбе и изучили возможности таджикского рынка, сообщает пресс-центр ТПП Таджикистана.

В группу узбекских бизнесменов вошли коммерческий директор СП ООО «Zavod NVA» Александр Краюшкин, директор компании «Dur Qushbegi Biznes» Холиёр Холикназаров, директор ЧФ «SHAMS» Шамсиддин Касымов, менеджер по продажам и маркетингу ООО «Mahsus Ish Kiyim» Даврон Абдусаттаров.

Узбекские бизнесмены посетили Международную универсальную выставку «Таджикистан», которая проходила в государственном комплексе «Кохи Борбад» с 24 по 26 декабря, также изучили возможности СЭЗ — «Сугд», «Панч», «Дангара», «Ишкашим».

Директор ЧФ «SHAMS» Шамсиддин Касымов посетил производственное объединение «Насоджии точик» и ОАО «Ширин», где обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества по поставкам сырья, сообщает ТПП.

Директор СП ООО «Zavod NVA» Александр Краюшкин провел переговоры с представителями Министерства энергетики Республики Таджикистан, ОАХК «Барки Точик» и представителями проектных институтов.

Узбекские бизнесмены выразили готовность оказать поддержку таджикских экспортеров в работе международных выставок и ярмарок, организуемых в Узбекистане.