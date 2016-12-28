Обломки потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России при подъеме на борт судна во время поисковой операции около Сочи, 26 декабря 2016 года.

Расшифровка речевого самописца пассажирского самолета Ту-154, упавшего в Черное море, дала информацию о том, что происходило в кабине пилотов перед падением машины.

Эксперты изучили состояние речевого бортового самописца с разбившегося Ту-154 Минобороны и расшифровали хранящуюся на нем запись. «Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с...! Командир, падаем!"»,— приводит Life слова источника, близкого к следствию.

Он отметил, что параметрический самописец пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и неизвестно, когда его расшифруют.

«По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», — сказал участник поисковой операции.

Источник «Интерфакса» также сообщил о расшифровке черного ящика Ту-154. «Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной»,— заявил он.

Как отмечает «Коммерсантъ», самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета.

Опрошенные изданием эксперты в области авиации пояснили, что неуборка закрылков является неприятным, но не катастрофическим происшествием. Собеседник отмечают, что подобная ситуация, а также действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154. Кроме того, члены экипажа регулярно отрабатывают такую ситуацию на тренажерах.



По мнению собеседников издания, экипаж разбившегося лайнера по какой-то причине не смог решить проблему несработавших закрылков. Кроме того, действия пилотов могли усугубить аварийную, но не критическую ситуацию, сложившуюся на борту.

Ранее в Федеральной службе безопасности сообщили, что проверяют четыре основные версии причин катастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. Сведениями о возможном теракте на борту самолета спецслужба пока не располагает, подчеркнули в ФСБ.

Напомним, в результате трагедии 25 декабря погибло 92 человека. В самолёте находились артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.