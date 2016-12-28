В узбекском Намангане завершился центральноазиатский отборочный этап международного турнира по гандболу на кубок «Challenge Trophy».

В турнире, организованном Министерством по делам культуры и спорта и Федерацией гандбола Узбекистана под эгидой Международной федерации гандбола, за победу состязались спортсмены Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

В состязаниях среди девушек гандболистки Узбекистана добились стопроцентного результата. Выиграв все встречи, они заняли первое место и получили главную награду. Второе и третье места заняли соответственно представители Туркменистана и Таджикистана. Сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета Таджикистана.

В состязаниях среди юношей первое место также досталось сборной команде Узбекистана. Второе место заняли юноши из Казахстана, тройку сильнейших замкнули гандболисты Туркменистана. Сборная Таджикистана заняла четвертое месте.