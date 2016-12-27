Убийство экс-главы таджикской диаспоры в Магнитогорске Российской Федерации Асадулло Махмудова – четвертое убийство таджикского предпринимателя в этом городе с 2009 года. Но следствие не раскрыло ни одно из них.

На прошлой неделе в Таджикистан было доставлено тело убитого в городе Магнитогорске Челябинской области РФ 49-летнего таджикского бизнесмена Асадулло Махмудова.

Убийство Махмудова, несколько лет назад возглавлявшего таджикскую диаспору в Магнитогорске, произошло 15 декабря.

По данным российских СМИ, киллер произвел всего один выстрел в тот момент, когда Махмудов был в автомобиле и собирался выехать со двора своего дома. Следствие считает, что убийство может быть заказным. Но мотивы и версии пока не озвучиваются.

Как сообщили «АП» близкие Махмудова, убитый бизнесмен был уроженцем джамоата Заргар Бохтарского района. Выпускник Политехнического института, воин-интернационалист, служил в Афганистане. У погибшего остался один сын.

За последние 7 лет в Магнитогорске это уже четвертое убийство таджикского предпринимателя, но до сих пор ни одно из них не раскрыто.

У следствия подозреваемых пока нет

По словам жены убитого, Наргис Махмудовой, Асадулло в тот день держал рузу (пост) и поэтому встал рано.

«Каждое утро мы выходили из дома вместе, но в тот день он попросил меня остаться, сказав, что у него встреча с коллегами по работе. «Приготовь, пожалуйста, на ужин что-нибудь вкусное», - сказал он и, попрощавшись, закрыл за собой дверь, - рассказывает женщина. - Я стала заниматься домашними делами, но на душе почему-то было неспокойно. Где-то через полчаса решила выйти на балкон. Мы живем на четвертом этаже. Внизу увидел машину своего мужа и людей вокруг нее, в том числе сотрудников полиции. Я позвонила по телефону Асадулло, но он не отвечал. В это время в нашу квартиру позвонили. Открыв дверь, увидела на пороге племянника мужа, Оятулло, и сотрудника полиции. Полицейский попросил меня сесть и затем сказал, что моего мужа убили. Что было дальше – не помню, потеряла сознание».

Как рассказал потом Оятулло, преступнику не удалось убить Асадулло Махмудова сразу, была борьба. Убийца держал пистолет в целлофановом пакете, это обстоятельство не позволило Махмудову отобрать пистолет у киллера. Асадулло вырвал пакет, но затем, получив пулю, начал терять силы, чем воспользовался преступник и, сделав еще один выстрел, сбежал. Вторая пуля в Махмудова не попала. Он подошел к машине и, наверное, хотел позвонить, но упал и вскоре умер.

По словам Наргис, ее муж не говорил ей о проблемах на работе или каких-либо угрозах. «Даже не знаю, кому понадобилась его смерть. Мой муж не был богатым, всегда поддерживал наших земляков, был честным, порядочным человеком», - говорит она.

По факту убийства Махмудова возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Следователи не исключают, что убийство было заказным, хотя прорабатываются и другие версии.

Фото, сделанное во дворе Асадулло Махмудова после убийства. c сайта tajmigrant.com

Далер Махмудов, один из родственников Асадулло Махмудова, в беседе с радио «Озоди» 16 декабря заявил, что у предпринимателя было немало врагов, в том числе и среди земляков. По его словам, Асадулло с 2004 по 2011 год был главой таджикской диаспоры в Магнитогорске. Сейчас эту должность занимает его племянник Бахтиёр Султонов.

Последние годы Асадулло Махмудов занимался торговлей на одном из рынков Магнитогорска. По словам Далера Махмудова, две недели назад возник конфликт между Асадулло и неким земляком-таджиком. Причина конфликта неизвестна. Очевидцы говорили, что до драки дело не дошло, конфликтовавшие ограничились словесной перепалкой и оскорблениями в адрес друг друга.

Асрориддин Махмудов, старший брат убитого предпринимателя, сообщил, что в последние дни Асадулло говорил об угрозах в свой адрес и о том, что его преследуют неизвестные на черной машине. «Мой брат не был богат, он был рядовым предпринимателем, но иногда ему приходилось быть посредником между мигрантами и работодателями в решении денежных проблем. Я одного не могу понять, это уже четвертое заказное убийство таджиков в этом городе, но, к сожалению, ни одно из них не было раскрыто. И сейчас мы не уверены, что следствие раскроет убийство моего брата», - говорит Асрориддин.

Первое убийство. Азиз Махмудов

Первым предпринимателем, убитым в Магнитогорске, был уроженец джамоата Заргар Бохтарского района Махмудов Азиз Мансурович, 1974 года рождения.

Азиза убили в 2009 году тоже во дворе его дома рано утром. Убийство произошло, когда Махмудов шел на работу. Убийца ждал его у подъезда и, как только предприниматель вышел и направился к машине, нанес ему сзади по голове несколько ударов куском арматуры. Махмудов умер на месте. По факту убийства Азиза Махмудова было возбужденно уголовное дело, работала следственная бригада. Тогда правоохранительные органы Магнитогорска сообщили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и задержанию преступника. Однако прошло уже почти 7 лет, преступление осталось нераскрытым.

Тогда друзья и родственники Махмудова сообщили, что он имел конфликт с администрацией Центральной городской ярмарки (ЦГЯ) города Магнитогорска, которая хотела отобрать у таджикского предпринимателя его торговые точки.

Азиз Махмудов несколько раз писал жалобу в адрес президента России, центральных органов власти страны, но безрезультатно. А вскоре был убит.

Второе убийство. Саидбурхон Киргизов

Другое убийство таджикского бизнесмена, также связанное с городской ярмаркой и, по всей вероятности, заказное, произошло 9 декабря 2013 года. В этот день вечером уроженец района Дусти Хатлонской области Саидбурхон Киргизов после работы собирался ехать домой. Его машина была припаркована около ЦГЯ, так как Саидбурхон имел здесь несколько торговых точек. Возле машины к Киргизову подошел киллер и выстрелами из обреза убил его.

Следственная бригада возбудила уголовное дело по факту убийства и начала расследование. Однако и это преступление по сей день остается нераскрытым.

Третье убийство. Хадятулло Абдуллоев

Третье по счету убийство предпринимателя-таджика произошло в январе 2014 года и снова было связано с Центральной городской ярмаркой. Хадятулло Абдуллоев, имевший там торговые точки, 22 января пропал без вести. Чуть позже родные и близкие Хадятулло нашли его машину, но его самого нигде не было. Телефон бизнесмена молчал. Они обратились в полицию. К поискам Хадятулло также подключились его соотечественники, представители таджикской диаспоры в Магнитогорске. Через 10 дней поисков его нашли мертвым. Как нам рассказали тогда близкие Хадятулло, его удалось обнаружить при помощи камер видеонаблюдения. Записи с камер показали, что Абдуллоев на одной из улиц пересел в черную иномарку. Проследив за движением автомобиля, удалось найти труп предпринимателя в заброшенной воинской части.

Правоохранительным органам города удалось выявить владельца машины. Она принадлежала выходцу из Таджикистана, уроженцу района Джалолиддина Балхи Хатлонской области Ихромиддину Ахмадову, 1976 год рождения. По заключению экспертизы, преступники задушили Хадятулло и бросили его тело в яму. Следственной группе удалось обнаружить автомашину на территории города Челябинска. Но Ахмадову удалось скрыться. Для его поимки был объявлен всероссийский розыск, но это не помогло задержать подозреваемого.

Когда мы готовили данную статью, к нам попала копия доверенности, которой Ихромиддин Ахмадов уполномочил свою жену Ахмадову Елену Владимировну, 1978 года рождения, гражданку РФ, быть его представителем во всех органах власти, в банках и других госучреждениях. Доверенность за номером ДШ №0709765 выдана государственным нотариусом Эрнаевым Абдурахмоном Абдулхакимовичем 16 марта 2016 года в нотариальной конторе района Шохмансур города Душанбе.

Получается, человек, объявленный в розыск, свободно приезжает в Душанбе и оформляет доверенность. Как это возможно?

Думаем, Генеральной прокуратуре следует задать этот вопрос соответствующим правоохранительным органам.

Без надежды

Асрориддин Махмудов, старший брат Асадулло Махмудова, говорит, что не верит в объективное расследование убийства его брата.

Вызывает сожаление, что, несмотря на неоднократное совершение подобных преступлений в Магнитогорске, наши следственные органы не сотрудничают с российскими коллегами в расследовании этого дела. А ведь еще недавно МВД республики сообщало о помощи органам следствия России при задержании уроженца Таджикистана, подозреваемого в убийстве российского офицера.

Между тем, по данным радио «Озоди», посольство Таджикистана в РФ в курсе убийства экс главы таджикской диаспоры в Магнитогорске Асадулло Махмудова и поручило своему консулу в Екатеринбурге следить за ходом следствия.

Асадулло Махмудова 18 декабря похоронили на его малой родине – в кишлаке Иттифок Бохтарского района. На его похороны собралось около тысячи человек.