АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

- В Душанбе продолжит работу таджикско-узбекская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, для участия в работе которой в РТ прибыл вице-премьер РУ Рустам Азимов.

- В Республиканском пресс-центре состоится круглый стол на тему «Государственный бюджет 2017 года», который проходит в рамках пресс-клуба по экономической журналистике «Тавозун». Начало в 09:00.

- На сцене Таджикского Академического театра оперы и балета им. Садридина Айни состоится балет С.Прокофьева «Золушка». Начало 17:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ДЕКАБРЯ

День работников органов национальной безопасности

1926 – Близ г. Душанбе (территория района Рудаки) сдан в эксплуатацию Айнинский хлопкозавод.

1938 – Основана Таджикская госфилармония.

1942- Сдан в эксплуатацию Большой Гиссарский канал, позволивший освоить новые земли в Центральном Таджикистане.

1953 - Основано Таджикское географическое общество - филиал Всесоюзного Географического общества.

1965 - Открылся Дом архитекторов Таджикистана

2009- Э.Рахмон принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ирана, с которым обсудил вопросы реализации совместных экономических проектов в Таджикистане.

2010 - В Душанбе подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями ГУП «Талко», Noble Resources Ltd. (Гонконг) и Det.AL Azeraluminium (Азербайджан).

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ДЕКАБРЯ

1909-1943 года – родился ученый-языковед и литературовед, исследователь фольклора, участник Великой Отечественной войны Лутфулло Бузургзода.

1944 года – родился Народный поэт Таджикистана Саидали Маъмур.

1945 года – родился поэт Мирзо Боки.

1954 года – родился ученый Алимурод Тагоймуродов.

1962 года – родился пресс-секретарь нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов.

1969 года – родился журналист Мухаммадулло Табари.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, дождь, (ночью выше 2000м снег). Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 3-8 тепла, в горах ночью -1+4, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 2-7м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, повышение до 1-6 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 5-10 мороза.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 2-7, на горных перевалах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, вечером дождь, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-тюбе - Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.