Представительство МВД РФ в Таджикистане заявляет, что в 2016 году 14 тысяч таджикистанцев выразили желание переселиться в Россию. За два года число желающих перебраться на постоянное место жительство в Россию таджикистанцев выросло на 40%.

С каждым годом в Таджикистане количество желающих принять участие в программе переселения соотечественников растет: в 2014 году количество желающих принять участие в программе было 10 тысяч, в 2015 – 13 тысяч, в этом году 14 тысяч обращений, - заявил руководитель представительства МВД России (по вопросам миграции) в Таджикистане Владислав Маркевич в ходе итоговой пресс-конференции посольства РФ в РТ сегодня, 27 декабря.

По словам Маркевича, из всех обращений, одобрение на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в 2016 году получили 1 тыс. 850 семей из Таджикистана. В 2015 году количество одобренных заявлений составило 1 тыс. 200.

«Благодаря качественному отбору заявлений в нашем представительстве на участие в Госпрограмме 82% всех заявителей получает свидетельство участника Госпрограммы, которое дает право на переезд в Россию и, соответственно, получение российского гражданства в упрощённом порядке», - сказал Маркевич.

Также он отметил, что порядок записи желающих принять участие в программе переселения в представительстве МВД РФ в РТ изменился: теперь запись граждан ведется в первые два четверга месяца на ближайший месяц.

Маркевич напомнил, что действие Госпрограммы распространяется только на российских соотечественников, проживающих за рубежом; в России понятие «соотечественник» обладает правовым статусом.

В Федеральном законе «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» сказано, что соотечественниками, наряду с другими определенными категориями (этническими русскими, принадлежащими к коренным народам России и т.п.), могут считаться «лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства».

Далее в статье 3 этого закона сказано, что признание принадлежности к соотечественникам этих лиц является «актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков народов РФ, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания соотечественников с РФ, поддержке общественных объединений соотечественников и защите прав соотечественников».