Вопрос по авиасообщению между Таджикистаном и Россией до конца не решен. Первый раунд консультаций прошел, но договориться сторонам пока не удалось, - заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов журналистам в ходе пресс-конференции сегодня, 27 декабря.

По словам дипломата, этот вопрос носит экономический характер и при его решении необходимо учитывать интересы обеих сторон.

«У Таджикистана и России есть все основания для того, чтобы успешно решить этот вопрос, - отметил Лякин-Фролов, - наши страны являются стратегическими партнерами, союзниками и друзьями».

Между тем, переговоры в Москве между авиавластями двух стран продалжаются по сей день.

Стороны пока не пришли к соглашению: Таджикистан не дает "добро" на полеты российской авиакомпании "Ямал" из аэропорта Жуковский в Душанбе и Худжанд, а Россия не снимает введенный в ответ на это запрет на полеты таджикской компании "Сомон Эйр" в российские города Оренбург, Краснодар, Иркутск, Красноярск.