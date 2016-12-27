Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев требует привлечь главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева к ответственности. Об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает Knews.Kg.

По его словам, ранее он направил в ГКНБ официальный запрос с просьбой предоставить копии материалов по апостилям из Белиза, однако в ведомстве отказали, ссылаясь на закон об оперативно-розыскной деятельности. По этому закону, Сегизбаев не имел права разглашать конфиденциальные сведения.

Однако, Текебаев напомнил, что документы были оглашены на заседании Жогорку Кенеша и через СМИ, таким образом, документ утратил статус секретности.

Текебаев напомнил, что Сегизбаев пообещал предоставить депутатам копии имеющихся материалов. «Мы обратились и получили отказ. После этого мы обратились и просили Генпрокуратуру дать юридическую оценку действиям главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева», — сказала он. Лидер «Ата Мекен» сказал, что Атамбаев ранее заявлял, если документы из Белиза не подтвердятся, то Сегизбаев за это ответит. По его словам, прошло время — ничего не подтверждено.

Напомним, 14 ноября 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев информировал президента Алмазбека Атамбаева о получении трастовых документов (апостиль) из официальных органов государства Белиз, свидетельствующих о заинтересованности трех бывших высокопоставленных должностных лиц (ныне депутатов Жогорку Кенеша) в том, чтобы в апреле 2012 года компания «Саутфилд» (владельцем которой предположительно является Максим Бакиев) могла выручить от продажи ненационализированной на тот момент части акций ЗАО «Альфа Телеком» (более 50 % акций) сумму, превышающую 50 млн долларов.

В распространенных аппаратом президента фотографиях документов указаны имена трех депутатов от фракции «Ата Мекен» — Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.